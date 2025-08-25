압구정 첫 재건축 수주 앞둔 현대건설, 제안서 공개

현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 63,800 전일대비 1,300 등락률 +2.08% 거래량 596,228 전일가 62,500 2025.08.25 10:27 기준 관련기사 실시협약 2년됐는데, 첫 삽 못 뜬 GTX-C…칼자루는 기재부에코스피, 한미정상회담 기대감에 연이틀 상승…외인·기관 '사자'삼성·LG 美 공장 PM 맡은 한미글로벌…불황에도 2분기 순익 2배 전 종목 시세 보기 close 은 압구정 2구역 재건축 입찰제안서 가운데 일부를 25일 공개했다. '100을 사유한다(OWN THE 100)'라고 이름 붙인 입찰제안서는 과거 유산을 잇는 동시에 미래 청사진을 담았다는 게 회사 측 설명이다.

제안서는 5대 비전을 담았다. 우선 랜드마크 설계를 압구정 2구역 재건축의 상징으로 꼽았다. 지하 5층~지상 65층, 14개 동 총 2571가구 규모로 새로 짓는 단지로 모든 집에서 한강 조망이 가능하다고 전했다. 단지 내 공원과 한강공원을 잇는 숲 조경은 전국 각지에서 수목을 가져와 조성하기로 했다.

주민 공용공간에는 피트니스센터와 수영장, 골프연습장 등이 들어선다. 100가지 프로그램을 한 공간에서 할 수 있다. 역대 재건축 단지 가운데 가장 큰 규모라고 한다. 주차대행이나 집 청소 등 호텔에서 볼 법한 서비스를 제공하기로 했다. 아파트 단지가 아닌 하나의 '도시'라는 패러다임을 적용할 예정이다. 지하철역과 백화점을 잇는 입주민 전용 통로를 만들기로 했다.

현대건설 관계자는 "압구정 일대를 고가 주거문화의 대명사로 만들었던 책임감으로 세계가 주목할 새로운 100년 도시를 완성하겠다"라고 말했다.

압구정2구역 재건축 조합은 시공권 입찰에 단독 응찰한 현대건설을 우선협상대상자로 최근 지정했다. 이곳은 공사비 2조7000억원 규모로 압구정지구 특별계획구역 6곳 가운데 사업속도가 가장 앞선다. 다음 달 27일 시공사 선정총회를 열기로 했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



