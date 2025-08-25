'깜짝' 기내 기자간담회 연 李대통령 "야당과 대화 당연…저는 국민의 대표"

"여당 대표와 대통령의 입장은 달라…대한민국 전체 지휘하는 입장"

지지율 하락엔 "야당 전당대회 영향…인기 영합하면 골병"

첫 한미 정상회담을 위해 방미 중인 이재명 대통령이 야당 대표도 국민이 뽑은 만큼 당연히 대화의 대상이라고 밝혔다. 국정의 최고 책임자로서 여당을 대표하는 것이 아닌 국민을 대표해야 한다고도 했다.

이 대통령은 24일(현지시간) 일본 하네다 공항을 떠나 한미정상회담을 위해 일본 도쿄에서 미국 워싱턴D.C.로 향하는 전용기에서 가진 기자 간담회에서 '반탄파가 국민의힘 대표로 선출되더라도 야당과 대화를 하겠다는 생각은 유효한가'라는 질문에 이같이 답변했다.

그러면서 이 대통령은 "탄핵에 반대하는 지도 그룹, 그야말로 내란에 동조한 것 같은 정치인 지도 그룹이 형성되면 용인할 것이냐는 질문 아닌가"라면서 "정청래 대표도 그런 고민을 했을 것 같은 참 어려운 문제"라고 했다. 이 대통령은 "나중에 어떤 법적, 정치적 제재가 있을지는 현재로서는 알 수 없는 일"이라고 부연했다.

여당 대표와 대통령의 입장은 다르다는 점도 강조했다. 이 대통령은 "저는 여당의 도움을 받아 여당의 입장을 가지고 대선에서 이겼다"면서도 "당선돼 국정을 맡는 순간부터 여당이 아닌 국민들을 대표해야 한다"고 말했다. 이어 "(저는) 양자를 통합하고 국민을 대표해 국민의 입장에서 대한민국 전체를 지휘해야 하는 입장"이라고 했다.

아울러 지지율 하락세와 관련한 질문에는 "국민의 힘이 전당대회를 하고 있다"면서 "상당 부분 거기에 영향을 받지 않았을까 생각한다"고 답변했다. 그러면서 "제가 하는 국정에 대해 상당히 비판적인 시각을 가진 것도 인정한다"면서 "정치는 포장을 잘해 일시적으로 좋은 결과를 만드는 것보다 국민 삶의 조건이 개선되는 것이 중요하다"고 덧붙였다. 이 대통령은 "결국 지지율로 최종 평가를 받을 것"이라고 부연했다.

또 이 대통령은 "강물이 흘러 바다로 가는 과정에서 태풍도 불고 풍랑도 일고 계곡 물살이 거칠어지기도 하는데 거기에 너무 연연하면 판단이 흐려질 수 있다"라고도 했다. 그렇다고 "인기를 끌려고 자기에게 유리한 것만 하면 살림이 제대로 될 리 없다"고 답변했다.

한편 조세 제도 개편과 관련한 문제도 언급했다. 대주주 양도 소득세 기준 하향 조정안을 둘러싼 비판의 목소리를 의식한 발언으로 풀이된다.

이 대통령은 "막 퍼주기를 하면 인기는 올라가겠지만 골병이 들고, 나중에서야 골병든 것을 알게 된다"면서 "조세 제도 개편 문제도 세금을 없애는 것을 제일 좋아하지 않겠냐. 세금을 없애주겠다고 하면 인기가 있지만 결국 나라 살림이 망가진다"고 지적했다.





워싱턴D.C.(미국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



