[내일날씨]무더위 속 전국 비…체감온도 최고 35도

이성민기자

입력2025.08.24 20:05

인천·경기북부 100㎜ 비
낮 최고 기온 30~36도

월요일인 25일도 전국 대부분 지역에서 최고 체감 온도가 35도 안팎으로 오르면서 매우 무덥겠다.


늦은 새벽부터 인천·경기 서해안과 충남 서해안, 전라 서해안에서 비가 시작돼 오전에 그 밖의 수도권과 충남권, 오후부터 강원 내륙·산지와 충북, 그 밖의 전라권으로 확대되겠다. 경상권 내륙과 제주도에는 오후에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

서울 강남역 사거리 부근에서 갑자기 쏟아지는 소나기에 우산을 준비하지 못한 시민들이 비를 피하기 위해 이동하고 있다. 조용준 기자

25∼26일 이틀간 예상 강수량은 다음과 같다. 서울·인천·경기와 서해5도는 30∼80㎜, 강원 내륙·산지, 대전·세종·충남, 충북은 20∼80㎜, 광주·전남과 전북은 10∼60㎜, 부산·울산·경남, 대구·경북, 울릉도·독도 5∼30㎜로 예보됐다. 일부 인천과 경기 북부 지역은 100㎜ 이상 비가 내리는 곳도 있겠다.


아침 최저기온은 23∼27도, 낮 최고기온은 30∼36도로 예보됐다.


미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
