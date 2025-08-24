[내일날씨]무더위 속 전국 비…체감온도 최고 35도

인천·경기북부 100㎜ 비

낮 최고 기온 30~36도

월요일인 25일도 전국 대부분 지역에서 최고 체감 온도가 35도 안팎으로 오르면서 매우 무덥겠다.

늦은 새벽부터 인천·경기 서해안과 충남 서해안, 전라 서해안에서 비가 시작돼 오전에 그 밖의 수도권과 충남권, 오후부터 강원 내륙·산지와 충북, 그 밖의 전라권으로 확대되겠다. 경상권 내륙과 제주도에는 오후에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

서울 강남역 사거리 부근에서 갑자기 쏟아지는 소나기에 우산을 준비하지 못한 시민들이 비를 피하기 위해 이동하고 있다. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

25∼26일 이틀간 예상 강수량은 다음과 같다. 서울·인천·경기와 서해5도는 30∼80㎜, 강원 내륙·산지, 대전·세종·충남, 충북은 20∼80㎜, 광주·전남과 전북은 10∼60㎜, 부산·울산·경남, 대구·경북, 울릉도·독도 5∼30㎜로 예보됐다. 일부 인천과 경기 북부 지역은 100㎜ 이상 비가 내리는 곳도 있겠다.

아침 최저기온은 23∼27도, 낮 최고기온은 30∼36도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>