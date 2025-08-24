본문 바로가기
美공화당 의원들, 지역구 관세 여론 공감하면서도 '트럼프 눈치'

이성민기자

입력2025.08.24 18:08

유타 등 무역 민감 지역 기업 반발 확산
표결 앞두고 입장 번복…백악관 압박에 '침묵'

도널드 트럼프 미국 대통령이 주도하는 관세 정책을 두고 집권 공화당 의원들이 지역구 여론과 백악관 사이에서 곤란한 처지에 놓였다.


23일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 상호 관세 부과로 피해를 본 미국 기업들이 의회를 상대로 반발 움직임을 보이고 있지만 공화당 의원 다수는 문제를 공감하면서도 적극적으로 대응하지 못하고 있다.

美공화당 의원들, 지역구 관세 여론 공감하면서도 '트럼프 눈치'
대표적 사례는 지난 4월 말 워싱턴DC를 찾은 유타주 기업인 대표단이다. 농업·임업·광업 등 무역 민감 산업 비중이 큰 유타주 대표단은 존 커티스(공화·유타) 상원의원을 만나 관세 충격 완화를 요청했고, 커티스 의원은 긴급 권한 종료를 위한 초당적 결의안에 찬성하겠다고 약속했다.

그러나 정작 4월 30일 표결에서는 반대표를 던졌고, 결의안은 49대49로 부결됐다. 커티스 의원의 입장 변화에는 공화당 지도부의 압박과 더불어 표결 직전 USTR(미국무역대표부) 제이미슨 그리어 대표와의 면담이 영향을 준 것으로 알려졌다.


다른 의원들도 비슷한 상황이다. 블레이크 무어(공화·유타) 하원의원은 한때 반(反)관세 법안 발의를 고려했지만 이후 입장을 바꿔 "행정부의 협상 진전을 기쁘게 생각한다"며 협력 기조로 돌아섰다. 리사 매클레인(공화·미시간) 의원 역시 지역구 순회 과정에서 업계의 불만을 전달했으나 관세 문제는 해소되지 않았다.


민주당은 가을 회기에서 다시 한번 트럼프 대통령의 관세를 제한하는 법안을 추진할 방침이다. 론 와이든(민주·오리건) 상원의원은 "공화당 동료들이 비공개 자리에서 말뿐 아니라 행동으로 나설 때"라며 압박을 가했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
