비트코인·나스닥·엔비디아 '역대급 폭락' 경고한 美경제학자

베스트셀러 '인구 절벽' 작가로도 유명한 해리 덴트 미국 경제학자가 비트코인과 나스닥 폭락을 경고했다.

22일(현지시간) 암호화폐 전문매체 핀볼드는 덴트가 로버트 기요사키의 '부자 아빠' 채널에 출연해 비트코인, 나스닥 100, 엔비디아의 차트를 지적하며 경기 순환이 정점에 도달했다는 주장을 펼쳤다고 보도했다. 장기 금융 주기 연구의 권위자인 덴트는 "시장이 기술, 인공지능(AI) 암호화폐 자산에서 폭발적인 성장을 경험했으나 현재 차트가 침체 전 마지막 단계와 유사한 패턴을 보인다"라고 지적했다. 그는 "세 종목 모두 상승세지만, 하락 추세선 안에 있다"며 "이러한 기술적 상황은 역사적으로 급격한 조정 전에 나타났다"라고 설명했다. 덴트는 "엔비디아의 경우 1~2% 정도 더 상승할 수도 있지만, 이런 상승세는 지속 가능하지 않으며 기술주 전반에 걸친 조정은 불가피하다"라고 덧붙였다.

암호화폐도 피해 갈 수 없다고 강조했다. 최근 비트코인은 11만 5000달러(약 1억 6000만원)를 돌파하고 이더리움이 4300달러(약 595만원)에 달하는데도 그는 "위험자산이 흔들릴 경우 암호화폐에서의 자금이 빠져나갈 것"이라고 내다봤다. 그는 "암호화폐의 혁신적인 잠재력을 인정하면서도 현 단계에서는 변동이 불가피하다"라고 주장했다. 그러면서도 덴트는 "이번 폭락이 과도한 투기를 근절하고 향후 몇 년간 '실질적인 성장 사이클'의 토대를 마련하는 정화 단계를 할 것"이라고 이야기했다.

기요사키 역시 덴트의 전망에 동의했다. 기요사키는 "투자자들은 '역사상 가장 큰 폭락'에 대비해야 한다"라며 "달러와 같은 '가짜 돈'에 대한 투자를 줄이고 금과 은 같은 실물 자산으로 전환해야 한다"라고 촉구했다.

실제로 올해 들어 금은 28%·은은 29% 상승했다. 기요사키는 "덴트가 예측하는 것과 같은 주식 및 암호화폐 시장 폭락이 발생할 경우 이러한 자산(실물 자산)들이 안전 자산 역할을 할 것이다"라고 분석했다.

다만 지난해 6월에도 덴트는 주식 및 부동산 시장의 폭락을 경고했다. 그는 폭스뉴스 디지털과의 인터뷰에서 "'모든 것'의 거품이 아직 터지지 않았으며 1929년의 대공황보다 더 큰 폭락이 될 수 있다"며 "1925년부터 29년까지는 자연스러운 거품이었다. 거품을 조장하는 인위적인 자극이 없었다. 하지만 지금은 이전에 없었던 새로운 상황이다"라고 경고했다. 그는 "이 거품은 14년 동안 지속됐다. 대부분의 거품이 5~6년 정도 지속되는 것과 달리 이번 거품은 더 오래, 더 높게 형성됐다"며 "따라서 2008~09년보다 더 큰 폭락을 예상해야 할 것"이라고 강조했다. 그는 당시 시장 바닥이 2025년 초에서 중반 사이에 나타날 가능성이 높다고 말하며 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 고점 대비 86%, 나스닥은 92%, 엔비디아는 98% 하락할 것으로 예측했다.

한편 24일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원실이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 이달 5일 기준 국내 5대 가상자산 거래소에서 10억 원을 초과한 디지털 자산을 보유한 투자자는 총 1만810명으로 집계됐다.





