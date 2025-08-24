본문 바로가기
[속보]내란특검, 한덕수 전 국무총리 구속영장 청구

이성민기자

입력2025.08.24 17:57

수정2025.08.24 17:58

[속보]내란특검, 한덕수 전 국무총리 구속영장 청구
[속보]내란특검, 한덕수 전 국무총리 구속영장 청구





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

