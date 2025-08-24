본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

한때 세계 6위 부호 아닐 암바니, 4600억 횡령 혐의 고발

이성민기자

입력2025.08.24 16:24

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인도 국영은행 "대출 조건 위반"
CBI, 자택 압수수색…아닐 측 혐의 부인

한때 세계 6위 갑부였던 인도 사업가 아닐 암바니가 4600억원대 은행 자금 횡령 혐의로 수사선상에 올랐다.


24일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 인도 중앙수사국(CBI)은 국영 스테이트뱅크오브인디아(SBI)의 고발을 받아 아닐 암바니 전 릴라이언스 커뮤니케이션스 회장을 사기 혐의로 조사 중이다. SBI는 아닐과 그의 과거 통신업체가 대출 조건을 위반한 거래로 292억9000만루피(약 4600억원) 규모의 손실을 봤다고 주장했다. 이에 따라 수사 당국은 전날 아닐의 자택과 릴라이언스 커뮤니케이션스 사무실을 압수수색했다.

한때 세계 6위 부호 아닐 암바니, 4600억 횡령 혐의 고발
AD
원본보기 아이콘

아닐 측은 혐의를 전면 부인하며 법적 대응을 예고했다. 그의 대변인은 "SBI의 고발은 10년도 넘은 사안으로, 당시 아닐은 비상임 이사에 불과해 일상적 경영에 관여하지 않았다"며 "SBI가 같은 사안으로 다른 이사들에 대한 소송은 취하했는데도 아닐만 선택적으로 표적이 됐다"고 반발했다.


아닐은 2008년 420억달러(약 50조원)의 자산으로 세계 부호 순위 6위에 올랐던 인물이다. 그러나 2002년 부친이자 릴라이언스 그룹 창업주인 디루바이 암바니가 사망한 뒤 형 무케시 암바니와의 경영권 분쟁에서 통신·전력·금융 부문을 맡으며 갈라섰다. 이후 릴라이언스 커뮤니케이션스는 채무불이행 위기를 겪다 2017년 철수했고, 2016년 무케시가 합의를 깨고 릴라이언스 지오를 설립해 통신 시장에 진출하면서 경쟁에서 밀렸다.


이후 아닐은 금융, 엔터테인먼트, 부동산 등으로 영역을 넓혔지만 대부분 실패로 돌아갔다. 결국 2020년에는 스스로 "파산 상태"라고 인정했다. 반면 그의 형 무케시 암바니는 석유·가스·석유화학을 바탕으로 릴라이언스 인더스트리를 키워 아시아 최고 부호 자리에 올라 있다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

이미 실업급여로 15조 나가는데…"65세 이상 신규 취업자도 지급 검토" 이미 실업급여로 15조 나가는데…"65세 이상 신규 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"불닭볶음면 때문에 위궤양"…150억원 소송 건 인플루언서 '황당 행동'

"몸 뒤틀리게 아파" 中 새로운 펜데믹 가능성에 '움찔'

"서울 맞아?" 도심 쥐 출몰에 '경악'…갈수록 늘어난다는데

길어진 폭염에 임신부 어쩌나…"기온 1도 오르면 조산 위험 4%↑"

"친구 만나는데 한 달에 35만원 나가네"…'우정 모임비' 압박에 美Z세대 '한숨'[세계는Z금]

74억 현금 주고 서초구 아파트 '플렉스'…수도권 주택 사들인 외국인들

대만에 부는 '中 신분증' 공포…전수조사의 배경

새로운 이슈 보기