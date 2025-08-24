남의 땅에 사과나무 심고 수확…법원 "처벌 못한다" 판결 이유는

주인 동의 없이 사과나무 40그루 식재

법원 “횡령·재물손괴죄 성립하지 않아”

타인의 토지에 허락 없이 사과나무를 심고 수확했다 해도 횡령죄나 재물손괴죄로 처벌할 수 없다는 판단이 나왔다. 단순히 무단 사용·수익이 있었다고 해서 형사처벌로 이어지지는 않는다는 취지다.

연합뉴스는 24일 대법원 3부(주심 이흥구 대법관)가 지난달 17일 절도, 재물손괴, 횡령 혐의로 기소된 A씨에 대한 상고심에서 벌금 50만원을 선고한 원심을 깨고 사건을 수원지법으로 돌려보냈다고 보도했다.

해당 사건은 1999년으로 거슬러 올라간다. A씨는 경기 시흥의 한 토지에서 주인의 동의 없이 채소를 재배하다가 2014년부터는 사과나무를 심어 가꿨다. 이후 2021년과 2022년 두 차례에 걸쳐 총 240여 개의 사과를 수확했다.

토지주 B씨는 2009년 상속을 통해 해당 땅을 소유했지만, 해외 거주로 관리하지 못하다가, 2022년 현장을 확인하고 A 씨에게 점유 중단을 요구했다.

검찰은 A씨를 절도 혐의로 기소했고, 1심은 피해자의 소유권을 근거로 절도를 인정해 벌금 70만원을 선고했다. 그러나 2심은 A씨가 실질적으로 사과나무를 점유해온 점을 들어 절도 혐의를 무죄로 봤다. 대신 예비적 공소사실로 추가된 재물손괴와 횡령 혐의를 인정, 벌금 50만원을 선고했다.

2심은 2021년 수확은 사과나무 효용을 해한 재물손괴에 해당하며, 토지주의 항의 이후 이뤄진 2022년 수확은 위탁신임관계가 성립한 뒤의 횡령이라고 판단했다.

그러나 대법원은 이를 뒤집었다. 사과 수확은 나무의 본래 용법에 따른 사용일 뿐 효용 자체가 침해된 것은 아니므로 재물손괴죄가 성립하지 않는다는 판단이다. 또한 "횡령죄는 신임관계에 기초해 위탁된 물건을 영득해야 성립하는데, 단순한 점유·사용 중단 요청만으로 보호할 만한 신임관계가 생겼다고 보기는 어렵다"고 판시했다.

특히 대법원은 토지주가 14년간 토지를 관리하지 않다가 뒤늦게 권리를 주장한 점, A씨가 장기간 비용과 노력을 투입해 나무를 가꿨고 항의 이후에는 소유권을 주장하며 매수를 제안하기도 한 점 등을 고려해 양측 사이에 형법상 횡령을 구성할 만한 위탁관계가 존재하지 않는다고 설명했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>