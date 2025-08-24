본문 바로가기
美국방부, 시카고에 주방위군 투입 추진…"법 질서 회복"

공병선기자

입력2025.08.24 14:21

시계아이콘00분 41초 소요
민주당 우세 지역 표적 삼는다는 비판도

도널드 트럼프 미국 대통령이 로스앤젤레스(LA)와 워싱턴DC에 이어 시카고에 주 방위군을 투입할 것으로 예상된다.


도널드 트럼프 미국 대통령 AFP연합뉴스

23일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 미 국방부는 몇 주 전부터 시카고에 주 방위군 수천 명을 투입하는 방안을 계획하고 있다. 트럼프 대통령은 지난 22일 워싱턴DC의 주 방위군 투입 이후 시카고를 지목하면서 "시카고는 엉망이고 시장도 매우 무능하다. 다음엔 거기를 바로잡을 것"이라고 말했다. 현역 정규군 투입 방안도 논의됐지만 현시점에서는 가능성이 작은 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령은 법질서 회복을 명분으로 대도시에 주 방위군을 투입하고 있다. LA와 워싱턴DC, 시카고에 이어 다른 대도시에도 주 방위군이 투입될 것이란 전망이 나온다. 트럼프 대통령은 지난 6월 불법 이민자 단속 반대 시위로 인한 혼란을 이유로 LA에 주 방위군을 투입했다. 통상 주 방위군 투입에는 주지사의 동의가 필요하지만 트럼프 대통령은 그대로 밀어붙였다.


다만 트럼프 대통령이 지목한 시카고와 뉴욕, 볼티모어, 오클랜드 등은 민주당 강세 지역이다. 정치적 의도가 있다는 비판이 제기되는 이유다.


브랜든 존슨 시카고 시장은 "연방정부에서 공식 통보를 받지 못했다"며 "트럼프 대통령의 접근법은 불필요하고 타당하지 않다"고 말했다. JB 프리츠커 일리노이주지사 역시 "LA와 워싱턴DC를 독재 실험의 장으로 삼았던 트럼프가 이제는 다른 주와 도시를 장악하려 한다"며 "트럼프 대통령의 목표는 우리 지역사회에 공포를 조장하고 공공 안전 노력을 불안정하게 해 권력 남용을 정당화하는 것"이라고 지적했다.




공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr
