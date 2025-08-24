외국인 매입 수도권 주택, 사상 최고치 기록 예상

1~7월 서울·경기·인천 4431건 거래

우즈벡 40대 서초 아파트 74억 현금 구입도

서울 전역과 인천, 경기 대부분 지역이 외국인 토지거래허가구역으로 지정된 가운데 올해 외국인이 사들인 수도권 주택이 사상 최고치를 기록할 것으로 예상된다.

23일 국토교통부에 따르면 외국인이 사들인 수도권 주택은 ▲2022년 4568건 ▲2023년 5937건 ▲2024년 7296건으로 매년 26%씩 증가하고 있다. 특히 올해는 1~7월 4431건(서울 840건, 경기 2815건, 인천 776건)을 기록해 연말에는 사상 최고치를 기록할 것으로 보인다. 이처럼 외국인 주택 구입이 늘자 정부는 외국인 토지거래허가구역 지정을 통해 투기 억제에 나섰다.

서울시는 강남 3구와 용산구 아파트 전체가 허가구역으로 지정됐지만, 외국인 주택 거래는 오히려 늘고 있다. 강남 3구와 용산구 거래 건수는 4월 53건에서 5월 18건, 6월 10건으로 감소세를 보이다 7월에는 29건으로 다시 회복됐다.

외국인이 보유한 국내 주택은 지난해 말 기준으로 총 10만216가구로, 국적별로는 전체의 절반 이상인 56.2%가 중국인 소유다. 그다음으로는 미국, 캐나다, 호주 국적자의 순이다. 미국인은 강남구 1028가구, 서초구 742가구, 송파구 458가구 등 '강남 3구'에서만 2228가구를 보유하는 등 강남 집중 현상을 나타냈다. 특히 지난해 11월에는 우즈베키스탄 국적인 40대가 서초구의 한 아파트 244㎡형을 74억 원 전액 현금으로 구입해 화제가 되기도 했다. 이 가격은 거래 신고가를 기록했다. 외국인은 마포·용산·성동구 등 이른바 '마·용·성' 지역에서도 1266가구를 소유한 것으로 나타나 서울 핵심지 선호 현상이 두드러졌다.

이런 거래 가운데에는 계약 주체가 미성년자이거나 현금 조달 비율이 높은 고가 주택 거래, 또 기존 최고 거래액을 갱신하는 계약이 다수 포함돼 있어 투기가 의심된다. 더구나 해외에서 자금을 조달하는 외국인은 대출 규제를 받지 않기 때문에 '역차별' 논란까지 제기됐다. 이에 정부는 서울 전 지역과 경기도 23개 시군, 인천 7개 자치구를 오는 26일부터 1년 동안 토지거래허가구역으로 지정하기로 했다. 이에 따라 외국인이 허가구역 내에서 주택을 사려면 사전에 허가받고, 허가 후 4개월 내 입주해 2년간 실거주해야 한다. 이와 함께 자금조달계획서와 관련 입증 자료 제출 의무도 강화된다.





