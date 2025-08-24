본문 바로가기
은행장 보수 2배 더 받고 떠났다…10억 쥐고 퇴직한 은행 간부들

최승우기자

입력2025.08.24 13:47

수정2025.08.24 13:59

00분 42초 소요
올해 상반기 보수 상위 명단 대부분 퇴직자
은행권 실적 호조…평균 급여 역대 최대치

올해 상반기 국내 주요 시중은행에서 가장 많은 보수를 받은 사람들은 현직 은행장이 아니라 퇴직자들인 것으로 나타났다. 퇴직금만 10억원을 넘긴 사례도 있었다.


24일 금융감독원 전자공시시스템은 KB국민·신한·하나·우리은행 반기보고서를 공시했다. 이에 따르면 올해 상반기 보수 상위 5명 명단에 대부분 퇴직자가 이름을 올렸다.

하나은행의 경우 부점장 직위에서 퇴직한 직원 5명이 각각 10억3100만원에서 11억2200만원을 수령했다. 이들이 받은 금액은 이호성 하나은행장의 상반기 보수 5억5600만원을 두 배 이상 웃도는 수준이다. 한 퇴직자는 퇴직금만 10억6000만원을 받았다.


연합뉴스

연합뉴스

KB국민은행에서도 조사역과 팀원으로 퇴직한 직원들이 상위권에 이름을 올렸다. 이들이 받은 보수는 8억7600만원에서 9억9600만원 사이였다. 최고 퇴직금은 9억1600만원에 달했다.


신한은행은 정상혁 은행장(11억5400만원)을 제외하고 보수 상위 5명 중 나머지 4명이 모두 퇴직자로 확인됐다. 이들은 지점장 직위에서 물러난 후 급여와 상여, 퇴직금을 합쳐 9억원대 초반을 받았다.

우리은행 역시 보수 상위 5명 전원이 부장대우 직급으로 희망퇴직한 직원이었으며, 각각 9억100만원에서 9억9600만원을 수령했다.


이는 평균을 훨씬 상회하는 고액 퇴직 사례가 여전히 존재함을 보여주는 지표다. 국내 5대 은행의 평균 희망퇴직금 규모는 지난해 기준 3억5000만원 수준이며, 법정 퇴직금까지 포함하면 평균 5억원 이상을 수령하는 것으로 알려졌다.


이같은 보수 상승의 배경으로는 은행권의 실적 호조가 꼽힌다. 올해 상반기 4대 은행의 당기순이익은 8조967억원으로, 전년 같은 기간보다 1조1130억 원 늘었다. 이에 따라 직원들의 상반기 평균 급여는 6350만원으로 역대 최대치를 기록했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

