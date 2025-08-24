박지원, 호남 찾는 조국에 경고 "소탐대실…성급하지 말라"

"지방선거는 아직 멀었고 변수 많아"

"소탐대실로 얻는 몇 석이 전부는 아냐"

박지원 더불어민주당 의원이 광폭 행보를 이어가고 있는 조국 전 조국혁신당 대표에게 신중함을 당부했다. 박 의원은 조 전 대표의 호남 방문을 언급하며, 조기 정치 행보가 자칫 역효과로 이어질 수 있다고 경고했다.

조국혁신당 조국 전 대표가 24일 부산 중구 부산민주공원을 찾아 참배한 뒤 이동하고 있다. 부산민주공원은 조 전 대표가 조국혁신당 창당 선언을 한 장소다. 연합뉴스

24일 박 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 오마이뉴스의 '광주조차 조국에 쓴소리…. 그럼에도 호남은 기대 심리 존재'라는 제목의 기사를 공유하며, "조국혁신당이 호남 지방선거를 염두에 두고 민주당과의 경쟁을 준비하며 조국 전 대표가 현장을 찾는다는 기사는 흥미로웠다"고 입장을 밝혔다.

그는 "호남에서는 민주당 1당보다는 견제와 경쟁으로 민주당이 더 잘하기를 바라는 열망이 있음을 부인하지는 않는다"고 인정하면서도, "문제는 호남은 민주당이나 조국혁신당을 같은 시각으로 본다는 것"이라고 지적했다.

또한 박 의원은 조 전 대표가 당장 지방선거에서 기초단체장이나 지방의원 몇 석을 확보한다고 해도, 그것이 곧 조국혁신당이 민주당의 대안이 되는 것을 의미하지는 않는다고 선을 그었다. 그는 "소탐대실로 호남에서 기초단체장과 지방의원 몇 석을 확보한다고 혁신당이 민주당이 되는 것은 아니"며 "여기에 만약 광역단체장도 출마시킨다면 결과는 뻔하고 언론은 분열로 분석하리라 판단한다"고 경고했다.

박지원 더불어민주당 의원이 광폭 행보를 이어가고 있는 조국 전 조국혁신당 대표에게 신중함을 당부했다.

박 의원은 과거 조 전 대표를 지지했던 경험도 언급했다. "저는 조 전 대표와 가까운 사이이고 지난 총선에서 조국 편을 든다고 민주당에서 징계당하면서도 함께 가야 한다고 주창했다. 조국 사면, 복권도 조국혁신당과의 통합도 맨 먼저 주창했다"고 밝혔다.

그러면서 조 전 대표를 향해 "일부 혁신당원들이 호남 공략을 조 전 대표께 촉구하는 것으로 알고 있다"며 "조 전 대표께 요청드린다. 신중해야 한다. 성급하면 실패한다. 선거는 가깝지 않고 상당 기간 후이다. 그사이 많은 변수들도 있다. 당장 소탐대실하면 안 된다"고 거듭 당부했다.

조 전 대표는 이날 오후 문재인 전 대통령을 예방한 데 이어, 오는 26일부터는 광주 국립 5·18 민주묘지를 참배하고 전남과 전북을 차례로 방문하는 2박 3일간의 호남 일정을 소화할 예정이다.





