동의대, 부산형 주택공급 전략 위한 지산학 세미나 개최

“정비사업 기간 단축·실수요 중심 공급정책 필요”

동의대학교(총장 한수환)는 지난 21일 창의관 프라임세미나실에서 '부산형 주택공급 전략을 위한 지산학 공동세미나'를 개최했다.

부산형 주택공급 전략 위한 지산학 세미나. 동의대 제공 AD 원본보기 아이콘

동의대 RISE사업단, 미래융합대학, 부동산대학원이 공동으로 주최·주관한 이번 세미나는 '부산형 정비사업의 길을 묻다: 대학·지자체·민간이 함께 짓는 주거의 미래'를 주제로 진행됐으며 부산시민과 공공기관, 지자체, 정비사업 관계자 등 100여명이 참여했다.

세미나 발제에서 오윤경 동의대 부동산개발경영학전공 교수는 '정비사업을 통한 부산형 주택공급 전략과 실행 과제'의 주제 발표를 통해 "부산은 최근 3년간 신규 주택의 착공물량이 20년간 평균을 하회하고 있다"라며 "정비계획 입안 요청제 도입과 원스톱 심의체계 구축 등 정비사업 기간 단축과 정비사업 외 주택공급 수단 다각화와 1∼2인 가구 등 실수요 중심의 공급정책이 필요하다"고 강조했다.

이어 정쾌호 동의대 미래융합대학 학장의 사회로 김동형 트윈디엔씨 대표, 김준기 한국부동산원 부산서부지사 부장, 양승호 부산시 도시정비사업 조합장 연합회 회장, 이호형 현대건설 도시정비영업팀 소장, 정민하 지인플러스 부동산지인 대표 등이 패널로 참여한 종합토론과 질의응답 시간이 진행됐다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



