대경권 이랜드리테일, 7일동안 '가을맞이 이득위크' 돌입

대구경북권 이랜드 리테일(동아百/NC) 전 지점에서 오는 27일부터 9월 2일까지 7일간, '설레는 가을맞이 이득위크' 행사에 들어간다.

이번 테마행사는 전국 이랜드리테일 전지점 동일하게 진행되는 행사로서, 전국 전지점 대상 공동 사은 프로모션/스페셜이벤트 행사를 비롯 대경권內 각 지점에서도 차별적으로 진행되는 지점/층/브랜드별 사은행사 및 가격/수량/기간한정 스페셜행사 등 다채로운 프로모션 행사들을 진행한다.

단하루 행사들로, 27일 킴스클럽 전국지점에서 1만원 구매시 패션/모단 5% 할인쿠폰 증정행사를, 27일 당일 영수증 합산 100만원이상 구매시 5만 이포인트 추가 적립을 해주는 '스페셜 리워드데이'행사 등이 돋보인다.

대경권 리테일 대표 지점별 테마/층별 주요 이벤트 및 점내행사들을 살펴보면, 단하루 진행되는 사은프로모션행사들로서, 수성점에서는 27일 단하루, 패션관 20만원이상 구매시 스타벅스 기프트카드 1만원권 증정을, 패션관/모던/식품관에서 10만원이상 구매시 롤링핀 베이커리 or 더카페 5000원 사용권 택1 증정행사를, 27일~30일동안 패션관에서 카카오페이머니 10만원이상 결제시 이랜드상품권 5000원권 증정을, 지하2층 바이킹 스크린파크골프 이용고객 대상으로 골프브랜드 10만원이상 구매시 파크골프 18홀 이용권 1매 증정 등을 진행한다.

27일부터 9월 2일 행사기간 中 진행되는 주요 지점 대표 테마/층별 행사들을 살펴보면, 먼저 쇼핑점/수성점에서 함께 진행되는 로엠걸즈·더데이걸·애니바디 등이 참여하는 가을맞이 특가 행사 등을 진행한다.

쇼핑점에서는 제옥스 제화 균일가전을 비롯 픽스키즈 최대 80% OFF 행사와 버커루·게스·폴햄 등이 참여하는 캐주얼 가을맞이 특가전 및 발렌시아·클라비스·올리비아로렌·오스본 등이 참여하는 영·여성의류 특별가대전 등을 진행하며, 수성점에서는 이사벨 제화 균일가전을 비롯 더레노마·밀스튜디오·모스코나·포라리 등이 참여하는 영·여성의류 여름상품 최종가전과 디즈니골프 최대 70% 특가전 및 바찌셔츠·뱅뱅 인기상품 특가상품전 등을 진행한다.

이외 대경권 식품매장(동아쇼핑.수성.강북.구미점)에서는 28일부터 31일까지 매일 단하루 지정상품 초특가 행사를 비롯 27일부터 3일간 또는 5일간 복숭아 / 신고배 / 햇 홍로사과 / 1등급 한우 국거리 양지 / 한돈 삼겹살 / 서해안 활꽃게 / 완도 활전복 등 킴스 축산.농수산, 청과 '설레는 가을맞이 이득위크' 가격수량 한정행사가 예정돼있다.

27일부터 5일간 오후 5시부터 시작하는 타임세일 '퇴근런'행사를, 27일부터 지점 행사 기간동안 가시가 없어 먹기편한 순살 생선 특가전 및 입맛저격 풍미 스테이크 모음전과 2개사면 더 이득! 득보는 2득템 행사, 오프라이스&애슐리 상품 특가전, 킴스클럽 장보기 특가행사 등을 진행한다.

또한 대경권 전지점 모던하우스(동아쇼핑.수성,강북 / NC엑스코.경산점)에서는 27일부터 행사기간동안 '설레는 가을맞이 이득위크' 테마행사를 비롯 저속노화 주방템 할인행사와 베딩/배개 시리즈 할인행사 및 활용도 높은 보관용기 세트/책상위에 두고 쓰기 좋은 데스크 가전 할인행사 등도 진행한다.





