SK온-에코프로, '블랙파우더' 협력…배터리 순환 생태계 만든다

美 생산법인 불량품서 고순도 블랙파우더 공급

에코프로, 포항서 양극재로 재생산 후 재공급

핵심 원자재 확보하고 글로벌 리사이클 확대

SK온과 에코프로가 폐배터리 재활용을 통한 배터리 순환 생태계 구축에 속도를 낸다.

SK온은 지난 22일 서울 서초구 에코프로 서울사무소에서 에코프로와 '배터리 순환 생태계 업무협약' 및 '블랙파우더(Black Powder) 공급계약'을 체결했다고 24일 밝혔다. 블랙파우더는 이차전지 스크랩(불량품)과 폐배터리를 분쇄해 얻는 검은색 분말로, 리튬·니켈·코발트·망간 등 핵심 금속이 농축돼 있어 '배터리의 원유'로 불린다. 이번 협약에는 이경민 SK온 사업개발실장, 박석회 에코프로씨엔지 대표, 정회림 에코프로 경영전략실장 등이 참석했다.

이경민 SK온 사업개발실장(왼쪽)과 박석회 에코프로씨엔지 대표(오른쪽)가 지난 22일 서울 서초구 에코프로 서울사무소에서 '배터리 순환 생태계 업무협약'과 '블랙파우더(Black Powder) 공급계약'을 체결했다.

계약에 따라 SK온은 미국 조지아주 생산법인 SK배터리아메리카(SKBA)에서 발생하는 스크랩 기반 고순도 블랙파우더를 에코프로에 공급한다. 물량은 월 200t 수준이고 계약 기간은 올해부터 2029년까지 최대 5년이다. 에코프로 그룹 내 폐배터리 재활용 사업을 전담하는 에코프로씨엔지는 해당 블랙파우더를 활용해 포항에서 양극재를 생산한 뒤 다시 SKBA에 납품한다.

이를 통해 SK온은 공정 스크랩을 재활용해 핵심 금속을 안정적으로 확보하고, 에코프로는 원료 공급처를 국내뿐 아니라 미국으로 확대하게 됐다. 양사는 이번 협력을 계기로 '생산-배출-수거-재생산'으로 이어지는 폐배터리 순환 체계(Closed Loop)를 본격화한다. 나아가 글로벌 사업 확장과 소재 다각화를 통해 배터리 리사이클 밸류체인을 공고히 한다는 계획이다.

이경민 SK온 사업개발실장은 "전기차 시대에는 순환 생태계 리사이클 모델이 기업 경쟁력의 핵심"이라며 "공급망 자립도를 높이고 급변하는 시장 환경에 대응할 수 있는 체질을 갖춰 나가겠다"고 말했다.

박석회 에코프로씨엔지 대표는 "이번 장기 공급 계약으로 양사가 셀·양극재·전구체·리튬까지 이어지는 협력 모델을 완성했다"며 "차별화된 리사이클 기술력을 바탕으로 원료 공급망을 다양화해 나가겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



