공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr
[속보]필리버스터 종료…노란봉투법, 與 주도 본회의 통과
2025년 08월 24일(일)
음식도 운동도 아니었다…세계 최고령 116세 할머니 장수 비결은
부산으로 우르르 몰려온 대만 관광객…'바다' 말고 '이것' 먹으러 갔다
"한국처럼 해달라"…처음엔 반대하더니 이젠 '한국식 분단' 원하는 우크라
"아빠도 아이도 빠졌다" 1년간 418억어치 팔린 새 트렌디 아이템 '멜론맛'
5성급 호텔서 샤넬백·반클리프 목걸이…SNS 타고 퍼진 '초호화 프러포즈'[주머니톡]
"친구 만나는데 한 달에 35만원 나가네"…'우정 모임비' 압박에 美Z세대 '한숨'[세계는Z금]
전통시장에 각목 들고 나타난 문신 남성…제주도에 무슨 일?