이마트24, 국내 편의점 최초 인도 진출…푸네에 1호점 개장

1층 K스트리트 푸드 50여종 배치

2층 포토부스·K뷰티 상품 마련

파트너사와 연내 2호점 오픈 예정

향후 마스터 프랜차이즈 전환 타지역 확대 검토

강인석 이마트24 COO(가운데)와 유동완 인도 뭄바이 총영사(왼쪽에서 두 번째), 피터 정 정브라더스 대표(왼쪽에서 첫 번째), 비나약 사닐 솔리테어 부회장(오른쪽에서 두 번째), 시리람 마네 푸네 지역 정치인(오른쪽에서 첫 번째)이 지난 21일 이마트24 인도 1호점인 BHS점 개장식에서 기념촬영하고 있다. 이마트 24 제공 AD 원본보기 아이콘

24일 이마트24에 따르면 회사는 인도 현지법인 '정브라더스(Jung Brothers Hospitality)'와 지난 21일 인도 마하라슈트라주 푸네(Pune) 지역에 인도 1호점인 BHS점을 개장했다.

푸네는 인도의 경제 중심지 중 한 곳으로 IT, 자동차 회사를 비롯해 다수의 한국 기업이 산업단지를 형성하고 있으며, 인도 정부가 발표한 '생활 용이성 지수' 전체 111개 도시 중 1위를 차지한 것으로 알려졌다.

이마트24는 푸네 지역이 경제 중심지인데다 인도시장 개척 1세대로 이미 '카페 피터(Cafe Peter)' 외 프랜차이즈 매장 28개를 운영하고 있는 정브라더스의 운영 노하우가 더해져 안정적인 인도 진출은 물론 점포 확대를 위한 전초기지가 될 것으로 기대하고 있다.

이마트24 BHS점은 총 12층 규모의 솔리테어 비즈니스 허브 내 1~2층 복층 형태로 들어섰다. 편의점으로 운영되는 공간은 1층 182㎡(약 55평)와 2층 82㎡(약 25평)를 합쳐 총 264㎡(약 80평) 규모다.

1층은 내부 24석, 외부 32석의 취식 공간과 스낵, 가공식품 등의 한국 편의점 상품을 판매하는 공간으로 구성했다. 카운터에서는 떡볶이, 핫도그, 김밥, 비빔밥 등 K스트리트 푸드와 다양한 커피음료, 베이커리 상품 등을 판매한다. 해외에서 인기 있는 K라면을 고객이 직접 끓여 먹는 셀프 방식이 아닌 직원들이 직접 라면을 끓여서 제공하는 것이 특징이다.

2층은 한국 셀프 포토 부스 전문기업인 '아르고(ARGO)'의 '인스포토'와 협업해 젊은 인도 고객들이 K포토부스를 직접 경험하고 즐길 수 있도록 구성했다. 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해서만 볼 수 있었던 캐릭터 머리띠, 안경 등 다양한 촬영 소품을 함께 비치해 현지인들이 한국과 동일한 방식으로 포토 부스를 체험할 수 있도록 했다. 자신의 핸드폰에 사진과 영상을 다운받아 가족과 지인에게도 공유할 수 있도록 했다.

2층 화장품 코너에는 인도 기반 K뷰티 플랫폼인 '리메세(Limese, 인도를 주 무대로 하는 K뷰티 전문 유통 플랫폼)'와 협력해 한류에 관심이 많은 인도 고객들이 K뷰티를 직접 경험할 수 있도록 공간 등을 연출했다.

이마트24는 편의점의 주된 고객층이 10~30대 젊은 세대이고, 최근 한류와 K푸드에 대한 관심이 점차 높아지고 있는 점을 고려해 인구수 1위이자 평균연령 28세인 인도에서의 편의점 사업 잠재력을 높게 평가하고 있다.

이마트24와 브랜드 라이선스 계약을 체결한 정브라더스는 연내 2호점까지 오픈할 예정이다. 또 내년 2개점 출점을 포함해 총 4개점을 통해 마스터 프랜차이즈 계약(현지 운영권자에게 브랜드 권한 일체를 부여해 가맹사업을 영위할 수 있도록 하는 형태의 계약)으로 전환한 뒤 인도의 다른 지역으로도 출점 확대를 검토할 방침이다.

최진일 이마트24 대표는 "인도는 그 어느 나라보다 젊고 많은 인구를 보유한 만큼 다양한 K-콘텐츠들을 보유한 이마트24와 큰 시너지를 낼 것으로 기대한다"며 "앞으로도 인도의 높은 잠재력과 성장 가능성을 바탕으로 차별화된 이마트24만의 브랜드와 상품을 통해 현지에서 강력한 우위를 점하고, K편의점이 성공적으로 안착할 수 있도록 지원할 계획"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



