1186회 로또 1등 2·8·13·16·23·28…보너스 35

김대현기자

입력2025.08.23 20:42

1186회 로또 1등 2·8·13·16·23·28…보너스 35
23일 진행한 제1186회 로또복권 추첨에서 1등 당첨번호로 2, 8, 13, 16, 23, 28번이 뽑혔다. 2등 보너스 번호는 35다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

