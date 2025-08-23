1186회 로또 1등 2·8·13·16·23·28…보너스 35

23일 진행한 제1186회 로또복권 추첨에서 1등 당첨번호로 2, 8, 13, 16, 23, 28번이 뽑혔다. 2등 보너스 번호는 35다.





