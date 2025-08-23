방일 중인 李대통령, 이시바 日 총리와 곧 정상회담

이 대통령, 총리 관저 도착…정상회담 종료 후 공동 언론발표 계획

경제·안보 협력 방안 등 두루 논의 될 듯

이재명 대통령이 23일 오후 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담을 위해 총리 관저에 도착했다. 이 대통령과 이시바 총리와 대면 회담은 6월 17일 주요 7개국(G7) 정상회의 계기의 만남 이후 67일 만이다.

이번 한일 정상회담은 소인수 회담과 확대 회담 순서로 진행된다. 두 정상은 정상회담을 마친 이후 공동 언론발표도 할 계획이다.

회담에서는 양국의 경제·안보 협력 방안 등이 두루 논의될 전망이다. 미국 도널드 트럼프 행정부가 주도하고 있는 통상질서 재편이 본격화한 만큼 양국의 공동대응 방안이 집중적으로 논의될 것으로 보인다. 민감한 주제인 한일 간 과거사 문제와 일본산 수산물 수입 문제 등 현안이 어떤 수준으로 다뤄질지도 관심이다.

한일 관계는 물론 한미일 협력을 기반으로 한 안보 이슈도 주요 의제다. 공동 언론발표에는 1998년 김대중-오부치 공동선언을 포함해 역대 내각이 보여온 역사 인식을 계승하겠다는 의지가 반영된 문구도 포함될 가능성이 있다는 관측도 있다.





도쿄(일본)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>