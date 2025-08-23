[속보] 李대통령, 이시바와 정상회담 위해 日 총리관저 도착

연합뉴스
[속보] 李대통령, 이시바와 정상회담 위해 日 총리관저 도착
도쿄(일본)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
"한국처럼 해달라"…처음엔 반대하더니 이젠 '한국...
2025년 08월 23일(토)
