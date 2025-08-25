본문 바로가기
900조 시장 열린다 했지만…갈 길 먼 보험금청구권신탁

최동현기자

입력2025.08.25 06:20

수정2025.08.25 07:02

보험금청구권신탁 도입 10개월
삼성·교보 外 가입실적 미미
'상해·질병보험'도 신탁재산 인정 등 규제 완화해야

보험금청구권신탁이 나온 지 약 10개월이 됐지만 기대만큼 활성화되지 못하고 있다. 제도 도입 당시 약 900조원 규모 시장이 열린다며 주목받았지만 일부 대형사 위주로만 상품 가입이 이뤄지고 있다. 전문가들은 신탁 대상 확대 등 규제 개선에 나서야 한다고 조언한다.


25일 금융권에 따르면 지난 6월 말 기준 삼성생명의 보험금청구권신탁 누적 계약은 780건, 누적 금액은 2570억원을 기록했다. 교보생명은 누적 계약 554건에 누적 금액 약 800억원에 달했다. 두 보험사를 제외하면 현재 보험금청구권신탁 계약 실적은 미미한 수준이다.

보험사가 보험금청구권신탁업을 영위하고 있지만 활성화가 제대로 되지 않고 있는 모습을 챗GPT가 묘사한 이미지. 챗GPT

보험사가 보험금청구권신탁업을 영위하고 있지만 활성화가 제대로 되지 않고 있는 모습을 챗GPT가 묘사한 이미지. 챗GPT

보험금청구권신탁은 재산을 물려주는 피상속인이 자신의 사망보험금을 보험사 등 신탁사가 운용·관리하게 해 고객이 미리 설정한 조건과 시점에 따라 상속인(수익자)에게 주는 신탁상품이다. 지난해 11월 3000만원 이상인 일반 사망보험금도 신탁 가능하도록 법이 개정되면서 관련 시장이 열렸다. 지난 1분기 말 기준 생명보험사 22곳의 사망 담보 계약 잔액은 약 882조원으로 이 규모만큼 시장 잠재력이 있는 셈이라 출범 당시 많은 기대를 모았었다.


하지만 일부를 제외하고 대부분의 생보사가 보험금청구권신탁 도입에 미온적이다. 현재 종합재산신탁 업무를 할 수 있는 보험사는 삼성생명·교보생명·한화생명·미래에셋생명·흥국생명 등 5곳이다. 지난해 6월 교보생명이 종합재산신탁업 자격을 취득하면서 5사 체제가 굳어졌지만 보험금청구권신탁이 도입된 이후에도 추가로 종합재산신탁업 자격을 취득한 곳은 없었다. 보험업계 관계자는 "보험금청구권신탁 수수료가 높지 않아 차라리 같은 인력으로 보험상품을 하나 더 파는 게 낫다는 인식이 있다"며 "금융지주계열 보험사의 경우 은행이 신탁업을 하고 있기 때문에 새롭게 조직을 키우기도 쉽지 않다"고 말했다.


900조 시장 열린다 했지만…갈 길 먼 보험금청구권신탁 원본보기 아이콘

전문가들은 보험금청구권신탁 활성화를 위해 추가 제도 개선이 필요하다고 입을 모은다. 주로 거론되는 건 사망보험뿐 아니라 상해·질병보험금까지 신탁재산으로 인정하는 방안이다. 현재 미국과 일본에서는 이를 시행 중이다. 지광운 국립군산대 법학과 교수는 "신탁대상을 질병·상해보험금까지 확대하고 최소 수탁금액 제한도 폐지해 보험사가 자율적으로 정하도록 해야 한다"며 "신탁계약 시 보험계약대출(약관대출)이 없어야 한다는 조항도 완화할 필요가 있다"고 말했다.

신탁수익자의 범위를 넓힐 필요가 있다는 의견도 있다. 우리나라에서는 신탁수익자를 배우자와 직계 존비속으로 제한하고 있다. 이는 사실혼이나 약혼, 동성혼 등 변화된 가족 형태를 반영하지 못하는 한계가 있다. 일본은 개인·단체 구분 없이 수익자를 인정한다. 자신이 원하면 사실혼 관계의 배우자나 학교·종교·사회단체 등에 자유롭게 자신의 보험금을 남길 수 있다.


보험금청구권신탁 권유 자격 규제를 완화해야 한다는 제언도 나왔다. 현재 자본시장법상으로는 일정 자격이 있는 신탁투자권유대행인이 보험금청구권신탁을 판매할 수 있다. 지 교수는 "신탁투자권유대행인보다 간소화된 요건으로 자격제도를 마련해 보험설계사가 해당 상품을 팔 수 있도록 해야 한다"며 "생보협회 주관의 별도 자격시험과 교육프로그램을 만드는 게 바람직할 것"이라고 전했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
AD

