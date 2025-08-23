본문 바로가기
목포해경, 신안 안좌도 해상에 빠진 70대 관광객 구조

호남취재본부 심진석기자

입력2025.08.23 09:20

목포해경이 지난 22일 신안군 안좌도에 위치한 읍동여객선터미널 앞 해상에 물에 빠진 70대 익수자를 구조하고 있다. 목포해경 제공

전남 신안군 안좌도 한 여객터미널 인근 바다에 빠진 70대 관광객을 해경과 소방이 합동으로 구조했다.


23일 목포해양경찰서에 따르면 지난 22일 오후 6시 12분께 신안군 안좌도에 위치한 읍동여객선터미널 앞 해상에 물에 빠진 사람이 있다는 신고가 접수됐다.

마침 안좌도 인근을 순찰하던 암태파출소 경찰관들은 신고가 접수된 지 약 5분여 만에 현장에 도착, 119안좌지역대 소방대원과 합동으로 익수자인 70대 A씨를 구조했다.


A씨는 서울에 거주하는 관광객으로 이날 여객선터미널 앞 경사부두(슬립웨이)에서 낚시를 하다 미끄러져 물에 빠진 것으로 확인됐다.


다행히 구조된 A씨는 어깨 쪽에 가벼운 찰과상 외에 건강상에 이상은 없는 것으로 알려졌다.

목포해경 관계자는 "여객선 경사 부두는 경사면이 가파르고 해조류로 인해 미끄러질 위험이 크다. 되도록 접근하지 말라"고 밝혔다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
