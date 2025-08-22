본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

'충청권투어패스' 50% 할인 프로모션 진행

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.08.22 21:38

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

랜드마크 자유이용권 총 1000매 한정 판매

사진=충청광역연합 제공

사진=충청광역연합 제공

AD
원본보기 아이콘

충청권의 주요 관광지를 하나의 패스로 편리하게 이용할 수 있는 '충청권투어패스'가 '오픈 특가 프로모션'을 진행한다.


충청광역연합은 충청권 대표 관광상품 '충청권투어패스'의 출시를 기념해, 랜드마크 자유이용권을 기존 판매가의 절반 가격으로 제공한다.

충청권투어패스는 통합 이용권으로 평상시에도 관광지 이용요금 대비 약 50% 할인된 가격으로 판매되는 합리적인 관광상품이다.


여기에 더해 이번 프로모션 기간에는 기존 판매가에서 추가로 50% 할인된 가격에 구입할 수 있어 정상가와 비교하면 최대 75% 할인 혜택을 누릴 수 있다.


빅2 자유이용권은 (2곳 이용권) 2만 9900원에서 1만 4950원, 빅3 자유이용권은 (3곳 이용권) 4만 9900원에서 2만 4950원에 구매할 수 있다.

사진=충청광역연합 제공

사진=충청광역연합 제공

원본보기 아이콘

구매는 네이버 스마트스토어에서 가능하며, 판매 기간은 22일부터 9월 30일까지이다. 총 1000매 한정 판매로 준비돼 있어, 조기 소진 시 판매가 종료되며 사용 기한은 오는 10월 31일까지이다.

충청광역연합 관계자는 "충청권투어패스 출시를 기념해 충청권 관광의 매력을 더 많은 분께 알리고자 이번 프로모션을 마련했다"며 "이번 기회를 통해 많은 관광객이 충청권을 방문하고, 지역 곳곳에 활력이 확산하기를 기대한다"고 전했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국 "무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"살 빠지고 얼굴도 바뀌어"…'2주의 기적' 체험 가능한 놀라운 변화

포스코이앤씨, 3주만에 공사 재개… 안전은 괜찮나?

무더위에 열차 무더기 지연…피해 있어도 보상은 없다

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국

'흠뻑쇼'에 빠진 공무원들…티켓 꿀꺽에 무단관람 적발도

트럼프 만나는 李대통령이 반드시 명심해야할 한 가지

'기적의 살 빼는 약' 위고비, 이젠 간도 치료한다

새로운 이슈 보기