스틱인베, '세탁소 프랜차이즈' 크린토피아 인수 추진

사모펀드 운용사 스틱인베스트먼트가 국내 1위 세탁소 프랜차이즈 크린토피아 인수를 추진한다.

22일 금융투자 업계에 따르면 크린토피아의 현 소유주인 사모펀드 운용사 JKL파트너스는 스틱인베스트먼트를 매각 우선협상대상자로 지정하기로 했다. JKL파트너스는 2021년 8월 크린토피아를 1900억원에 인수했다. 업계에선 크린토피아의 이번 매각가가 6000억∼6500억원대가 될 거란 추정이 나온다.

크린토피아는 국내 최대의 세탁소 프랜차이즈 기업으로 전국에 135개 지사와 3100여개의 가맹점을 보유하고 있다. 가맹점이 세탁물을 모으면 대규모 공장에서 세탁한 뒤 고객에게 돌려주는 형태로 서비스를 운영한다. 병원·호텔 등을 대상으로 한 기업간거래(B2B) 세탁 사업도 운영하고 있다.

크린토피아는 지난해 매출 2797억원, 영업이익 311억원을 기록했다.

스틱인베스트먼트는 코스피(유가증권시장)에 상장된 토종 사모펀드 운용사로, 과거 LIG넥스원과 일진머티리얼즈 등에 대한 투자로 인지도가 높다.





