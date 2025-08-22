본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

"올해 놓치면 2027년까지 기다려야"…11년 만에 블랙문, 내일 밤하늘에 뜬다

윤슬기기자

입력2025.08.22 19:34

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

희귀 천문현상 블랙문
2014년 3월 이후 11년만

오는 23일 밤하늘에 희귀한 천문 현상인 '블랙문'(Black Moon)이 떠오른다.


오는 23일 밤하늘에 '블랙문'이 뜰 것으로 예측된다. 유튜브 위온 캡처.

오는 23일 밤하늘에 '블랙문'이 뜰 것으로 예측된다. 유튜브 위온 캡처.

AD
원본보기 아이콘

21일(현지시간) 미국 우주과학 매체 스페이스닷컴은 올해 블랙문이 GMT(그리니치 평균시) 기준 이달 23일 오전 6시6분(한국시간 8월23일 오후 3시) 뜰 것으로 예측된다고 보도했다. 다만 한국에서는 오후 시간이어서 육안 관찰은 어려울 것으로 보인다.

블랙문은 공식 천문학 용어는 아니지만 태양과 달이 같은 방향으로 겹쳐 지구에서 달이 보이지 않게 되는 삭(朔) 현상이 한 달에 두 번 일어날 때 뜨는 초승달을 의미한다. 이 현상은 32개월 주기로 발생하는 보기 드문 현상이다. 세계적으로 마지막 블랙문은 2014년 3월이다.


이달 23일 이후 블랙문 현상 예상 시기는 2027년 8월31일 오후 5시 41분(GMT 기준), 이후 2028년 8월20일, 2030년 6월30일이 될 것으로 예상된다.


서양에서는 블랙문을 지구 종말이나 예수의 재림과 관련된 징조로 여겨왔다.

매체는 "삭 현상으로 달빛이 없는 어두운 밤하늘은 평소 밝은 달이 떠 있는 시기에는 관측하기 어렵거나 불가능한 희미한 심우주 천체를 관측하기에 최적의 환경을 제공한다"며 "또 이 시기는 은하수의 밀집된 중심부를 연구하기에도 특히 좋은 시기"라고 전했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국 "무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"살 빠지고 얼굴도 바뀌어"…'2주의 기적' 체험 가능한 놀라운 변화

포스코이앤씨, 3주만에 공사 재개… 안전은 괜찮나?

무더위에 열차 무더기 지연…피해 있어도 보상은 없다

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국

'흠뻑쇼'에 빠진 공무원들…티켓 꿀꺽에 무단관람 적발도

트럼프 만나는 李대통령이 반드시 명심해야할 한 가지

'기적의 살 빼는 약' 위고비, 이젠 간도 치료한다

새로운 이슈 보기