본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

삼성화재가 이끈 대학생 대표팀, 국제대회 첫 출전

문채석기자

입력2025.08.22 16:25

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

싱가포르 국제보험경진대회 참가
보험산업 혁신 아이디어 교류

삼성화재 는 최근 싱가포르 난양공과대에서 열린 국제보험 경진대회(GAIP) 2025에 국내 대학생 대표팀이 대한민국 최초로 출전했다고 22일 밝혔다.


권종우 삼성화재 상무(윗줄 오른쪽 두번째), 안철경 보험연구원장(윗줄 왼쪽 네번째), 한국 대표 4ever팀 멤버(아랫줄 왼쪽 첫번째부터 네번째) 등 관계자들이 최근 열린 국제보험 경진대회(GAIP) 참가 전 싱가포르 소재 재보험 법인 삼성Re에 방문해 기념촬영을 하고 있다. 삼성화재

권종우 삼성화재 상무(윗줄 오른쪽 두번째), 안철경 보험연구원장(윗줄 왼쪽 네번째), 한국 대표 4ever팀 멤버(아랫줄 왼쪽 첫번째부터 네번째) 등 관계자들이 최근 열린 국제보험 경진대회(GAIP) 참가 전 싱가포르 소재 재보험 법인 삼성Re에 방문해 기념촬영을 하고 있다. 삼성화재

AD
원본보기 아이콘

대회는 신상품 개발, 인공지능(AI) 기술 활용 등 보험 산업 혁신 아이디어를 주제로 진행됐다. 한국, 일본, 홍콩 등 10개국 대학생 대표팀이 참가했다.

한국 대표팀 '4ever'는 지난 6월 삼성화재와 서울대, 포항공과대가 공동 주최한 '제3회 전국 대학생 리스크 관리 경진대회'에 참가해 '데이터센터 특화 화재보험'을 발표하며 대상을 받은 팀이다. 약 두 달간 준비한 뒤 같은 주제로 국제무대에 도전했다.


대학생 대표팀 외에도 싱가포르 소재 재보험 법인 삼성Re의 니틴 최고경영자(CEO), 안철경 보험연구원장, 박소정 서울대 교수, 정광민 포스텍 교수 등이 동행했다.


이들은 싱가포르 보험업계 미팅 및 GAIP 주최 국제 산학 세미나에 참석해 사이버, AI, 인슈어테크(보험+기술) 등 업계 현안을 주제로 심도 있게 논의했다.

삼성화재 관계자는 "대회에 국내 대학생 대표팀이 처음 참가했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 세계 무대에서 활동하는 인재를 적극 육성해 국내 손해보험업 경쟁력을 강화하는 데 기여하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국 "무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"살 빠지고 얼굴도 바뀌어"…'2주의 기적' 체험 가능한 놀라운 변화

포스코이앤씨, 3주만에 공사 재개… 안전은 괜찮나?

무더위에 열차 무더기 지연…피해 있어도 보상은 없다

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국

'흠뻑쇼'에 빠진 공무원들…티켓 꿀꺽에 무단관람 적발도

트럼프 만나는 李대통령이 반드시 명심해야할 한 가지

'기적의 살 빼는 약' 위고비, 이젠 간도 치료한다

새로운 이슈 보기