'창녕 갈릭 버거'· 창녕 마늘 활용…전국 맥도날드 매장 재출시

농가소득 증대와 지역경제 활성화의 대표 상생 모델로 자리매김

경남 창녕군은 지난 11일 대표 지역 특산물인 창녕마늘을 활용한 '창녕 갈릭 버거'가 전국 맥도날드 매장에서 재출시됨을 기념해, 군청 구내식당에서 400여 명의 직원들과 함께 22일 시식 행사를 개최했다.

'창녕 갈릭 버거'는 한국맥도날드가 국내 지역 농가와의 상생을 위해 시작한 '한국의 맛'프로젝트의 첫 번째 결실이자 가장 상징적인 메뉴이며, 2021년 첫선을 보인 이후 폭발적인 인기에 힘입어 소비자들의 끊임없는 재출시 요청을 받아 올해로 네 번째 귀환을 맞이했다.

이번 행사는 창녕 마늘의 우수성과 지역 농가 협력 성과를 직접 알리고, 구내식당을 이용하는 직원들에게 점심 메뉴로 제공하여 창녕 특산물로 만든 버거를 직접 맛봄으로써 지역 자부심과 창녕 마늘 소비 활성화 의지를 공유하기 위해 구내식당 운영금으로 마련됐다.

한편, 창녕군은 이번 재출시를 기념해 '고향사랑기부제'와 연계한 특별 이벤트도 진행 중이다. 오는 31일까지 창녕군에 10만원 이상 기부한 사람 중 2000명을 추첨해 '창녕 갈릭 비프 버거 세트' 모바일 교환권을 증정한다.

또한 한국맥도날드와 함께 '창녕 갈릭 버거 마스코트 그리기 대회'를 개최하는 등 다채로운 행사로 소비자와의 소통을 이어 나갈 계획이다.

성낙인 군수는 "창녕 갈릭 버거 재출시와 같은 민관 협력 사례가 창녕 마늘 브랜드 가치 제고와 농가 소득 증대에 크게 이바지할 것으로 기대한다"며 "앞으로도 지역 농산물의 전국적인 인지도 강화와 소비 촉진을 위해 다양한 혁신 사업을 지속 추진할 것"이라고 밝혔다.





