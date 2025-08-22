본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

이재용-빌 게이츠 회동…"기업의 '사회적 책임' 논의"

장희준기자

입력2025.08.22 15:42

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오찬 함께 하며 CSR 협력 방안 논의

이재용 삼성전자 회장이 빌 게이츠 게이츠재단 이사장을 만나 글로벌 사회공헌 협력 의지를 다졌다.


이재용 삼성전자 회장이 22일 낮 서울 강남구 삼성전자 서초사옥에서 빌 게이츠 게이츠재단 이사장과 만나 이동하고 있다. 두 사람은 오찬을 함께 하며 글로벌 기업의 사회적 책임(CSR) 협력 방안 등을 논의한 것으로 전해졌다. 삼성전자

이재용 삼성전자 회장이 22일 낮 서울 강남구 삼성전자 서초사옥에서 빌 게이츠 게이츠재단 이사장과 만나 이동하고 있다. 두 사람은 오찬을 함께 하며 글로벌 기업의 사회적 책임(CSR) 협력 방안 등을 논의한 것으로 전해졌다. 삼성전자

AD
원본보기 아이콘

22일 재계에 따르면 이재용 회장은 이날 서울 강남구 삼성전자 서초사옥에서 게이츠 이사장을 만났다. 두 사람은 오찬을 함께 하며 글로벌 기업의 사회적 책임(CSR) 협력 방안을 논의했다.

앞서 삼성전자는 게이츠재단이 저개발 국가를 위해 2011년 시작한 신개념 위생 화장실 보급 프로젝트 'RT(Reinvent the Toilet·재발명 화장실) 프로젝트'를 추진하기도 했다.


한편 게이츠 이사장은 전날 이재명 대통령과 보건·산업에 관한 의견을 교환하는 등 바쁜 일정을 소화하고 있다. 또 최태원 SK그룹 회장을 만나 소형모듈원전(SMR)·백신 등 협력을, 정기선 HD현대 수석부회장과 나트륨 원자로 상업화를 논의하는 등 재계 총수들과 연쇄 회동도 이어가고 있다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국 "무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"살 빠지고 얼굴도 바뀌어"…'2주의 기적' 체험 가능한 놀라운 변화

포스코이앤씨, 3주만에 공사 재개… 안전은 괜찮나?

무더위에 열차 무더기 지연…피해 있어도 보상은 없다

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국

'흠뻑쇼'에 빠진 공무원들…티켓 꿀꺽에 무단관람 적발도

트럼프 만나는 李대통령이 반드시 명심해야할 한 가지

'기적의 살 빼는 약' 위고비, 이젠 간도 치료한다

새로운 이슈 보기