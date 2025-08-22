류 차관 "티빙-웨이브 합병 언제?"…티빙 대표 답변 들어보니

"주주의 동의가 남아 있는 상황"

올해 하반기 글로벌 진출 본격화

웨이브 대표 "제살 깎아 먹기 안돼"

"좀 민감할 것 같아서 참았는데, 티빙하고 웨이브 합병은 언제 되나요? 조만간 답이 나오나요?"

류제명 과학기술정보통신부 2차관이 국내 대표 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 티빙과 웨이브의 합병 시점에 대해 두 회사 대표에게 직접적으로 물었다.

류제명 과학기술정보통신부 제2차관 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

류 차관과 최주희 티빙 대표, 서장호 콘텐츠 웨이브 대표는 22일 부산 파라다이스호텔에서 열린 '국내 OTT FAST 산업의 AI 혁신을 위한 현장 간담회'에서 였다.

이번 간담회는 올해 세번째 열리는 '국제스트리밍페스티벌(舊 국제OTT페스티벌)' 행사의 일환으로, 국내 콘텐츠와 미디어 플랫폼 육성 대책을 비롯해 인공지능(AI) 기술의 적용 방안을 논의했다.

이 자리에서 류 차관은 "민감할 것 같아서 여쭤볼까 하다가 참았는데, 티빙과 웨이브 합병은 언제 되나"라며 "정부 쪽에서도 뭔가 역할을 해야 하지 않냐는 말이 나오는데, 조만간 답이 나오나"라고 질의했다.

이에 최 대표는 "주주의 동의가 아직 남아 있는 상황"이라며 "당연히 정부에서도 도움을 주시길 기대하고 있다"고 답했다. 티빙의 주요 주주 중 하나인 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 55,000 전일대비 400 등락률 -0.72% 거래량 173,403 전일가 55,400 2025.08.22 15:07 기준 관련기사 상반기 보수 26억 받은 유영상 SKT 대표, 통신 3사 중 '보수킹'KT, 비엣텔과 파트너십 2.0…베트남 AI 전략 만든다KT, 분기 영업이익 1조원 첫 달성…"AX 속도 낸다"(종합) 전 종목 시세 보기 close 가 합병에 난색을 표하고 있는 것으로 알려졌다.

서 대표는 "사실 각자의 힘을 가지고는 경쟁하기가 너무 어렵다"며 "제 살 깎아 먹기이기 때문에 빠른 시일 내에 합병이 이뤄지고, 통합적인 서비스가 제공되는 게 꼭 필요하다"고 말했다.

간담회 이후 최 대표는 기자들과 만나 "무조건 올해 안에 (합병) 되리라 기대했었다. 충분히 빨리 되리라 기대했는데 계속 늘어지고 있다"고 아쉬움을 나타냈다. 취재진이 "연내 어렵다고 보나"라는 묻자 그는 "어렵다고 보진 않는다"고 답했다.

최주희 티빙 대표 원본보기 아이콘

최 대표는 올해 티빙의 글로벌 진출을 통해 사업 확장과 실적 개선의 전환점이 될 것으로 기대했다. 그는 "글로벌 파트너사들과 해외 진출하는 부분을 꽤 오랫동안 논의했다. 그게 하반기에 가시화될 것"이라고 말했다.

미디어 업계에 따르면 티빙은 미국, 일본, 동남아 시장 등에 일명 '샵인샵'처럼 로컬 OTT 플랫폼 안에 입주하는 형태로 해외 진출을 꾀하고 있다.

이에 대해 최 대표는 "어떤 시장에서는 전략적으로 샵인샵 모델로 충분한 마케팅이나 로컬 플랫폼과의 협업을 통해서 고객들에게 알리는 방안을 동시에 추구하고, 어떤 시장에서는 바로 직진출할 수 있다"고 설명했다.

이어지는 행사에서 강유진 티빙 CSO는 'K-OTT 성장 전략'이라는 주제로 발표를 진행했다.

강 CSO는 해외 진출 전략과 관련해 "올해 연말을 타깃으로 핵심 지역에 B2B 파트너십을 기반으로 론칭을 계획 중"이라며 "B2C 애플리케이션 역시 내년 초에는 개발해서 글로벌 여러 지역으로 진출할 것"이라고 말했다.

그는 "단순히 주요 지역 외에 다른 지역도 론칭을 예정하고 있으니, 혹시 여기 계신 글로벌 OTT나 플랫폼 중에 관심이 있으신 분이 있으면 꼭 말씀 부탁드린다"고 했다.





부산=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>