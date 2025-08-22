본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

고용노동부 부산지방고용노동청-안전보건공단 부산광역본부, 고위험 제조업 노동 현장 점검

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.22 14:16

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고용노동부 부산지방고용노동청(청장 김준휘)과 안전보건공단 부산광역본부(본부장 정종득)는 21일 목요일, 부산시 사하구 소재 고위험 제조현장을 방문해 현장점검을 실시했다.

제조업 현장점검. 안전보건공단 부산광역본부 제공

제조업 현장점검. 안전보건공단 부산광역본부 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 점검은 고용노동부와 안전보건공단이 추진하고 있는 '안전한 일터 프로젝트'의 강조사항 중 하나인 ▲12대 핵심 안전수칙 ▲여름철 폭염·호우·태풍 대비 체계를 중점으로 점검했으며, 제조업 노동자들의 안전관리를 위한 현장 내 안전장치, 휴게시설 등을 확인했다.


김준휘 청장은 "전사적으로 산재예방에 대한 중요성이 대두된 지금, 모든 사업장에서 산재예방에 대한 사업주와 노동자들의 많은 관심이 절실한 상황"이라며 "고용노동부와 안전보건공단은 사업장에서 더 이상의 산업재해가 발생하지 않도록 12대 핵심 안전 수칙 이행 점검을 지속적으로 추진할 것"이라고 말했다.

고용노동부 부산지방고용노동청-안전보건공단 부산광역본부, 고위험 제조업 노동 현장 점검 원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국 "무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"살 빠지고 얼굴도 바뀌어"…'2주의 기적' 체험 가능한 놀라운 변화

"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국

무더위에 열차 무더기 지연…피해 있어도 보상은 없다

강경화 vs 김현종의 엇갈린 운명

"막내딸 낳아줘서 고마워" 방송서 대리모에 감사인사 전한 여배우

트럼프 만나는 李대통령이 반드시 명심해야할 한 가지

"투쟁자가 적임자" vs "혁신 없인 나락"...찬탄·반탄 쪼개진 野 전당대회

새로운 이슈 보기