진중권 "조국, 한우 먹고 된장찌개로 '서민 코스프레'…국민 짜증만 유발"

박지수인턴기자

입력2025.08.22 13:20

진중권 광운대 특임교수가 조국 전 조국혁신당 대표의 사면 이후 행보를 두고 "자숙은커녕 개선장군처럼 행동하고 있다"라고 지적했다.

최근 조국 전 대표가 사회관계망서비스에 올린 된장찌개 사진에 대해서는 "고급 한우집에서 식사해 놓고 된장찌개를 올려 서민 코스프레를 한다"라고 말했다.

지난 19일 진중권 교수는 시사저널TV '시사끝짱'에 출연해 이같이 말했다.

'된장찌개 사진' 논란에 "정직하지 못해"
선거 자리 두고 민주당과 딜 하겠다는 것

조국 조국혁신당 전 대표가 지난 15일 광복절 특별사면·복권 조치로 출소하며 서울 구로구 남부교도소를 나서고 있다. 연합뉴스

진중권 광운대 특임교수가 조국 전 조국혁신당 대표의 사면 이후 행보를 두고 "자숙은커녕 개선장군처럼 행동하고 있다"라고 지적했다. 최근 조국 전 대표가 사회관계망서비스(SNS)에 올린 된장찌개 사진에 대해서는 "고급 한우집에서 식사해 놓고 된장찌개를 올려 서민 코스프레를 한다"라고 말했다.


지난 19일 진중권 교수는 시사저널TV '시사끝짱'에 출연해 이같이 말했다. 진 교수는 "고기를 먹었으면 그냥 먹었다고 정직하게 올리면 된다. 그런데 하필 마지막에 먹은 된장찌개를 찍어 올렸다"라며 "서민 코스프레"라고 꼬집었다.

그러면서 "'밥 하나도 정직하게 못 먹나'라는 생각이 든다. 삶과 바깥에 비춰지는 이미지 사이 괴리가 늘 존재한다"고 말했다.


조국 전 대표가 사면 직후 곧바로 지방선거와 국회의원 보궐선거 등에 출마 의사를 밝힌 점도 지적했다. 진 교수는 "(조 전 대표가) 자숙은커녕 개선장군처럼 나와 정의의 사도인 양 곧바로 정치 플랜을 밝혔다"라며 "서울시장, 부산시장, 인천 계양을, 충남 아산 등 네 가지 카드를 던져놓고 민주당과 딜(거래)을 하겠다는 것이다. 민주당이 알아서 조율하라는 메시지"라고 주장했다.

진중권 광운대 특임교수. 시사저널 캡처

또 자신의 지지자들에게 '정신적 피해자'라는 허구 세계관을 주입하고 있다고 전했다. 문서 조작과 같은 범죄는 법조계에서 가장 악질적인 범죄로 손꼽히는데, 막상 재심은 신청하지 않으면서 지지자들이 허위사실을 퍼트리게 하고 있다는 것이다.


진 교수는 "조 전 대표는 조용히 있을 사람이 아니다. 사법부의 심판을 받았지만 스스로 떳떳하다며 윤석열 전 대통령과 한동훈 전 대표만 공격할 것"이라며 "그럴수록 국민들은 '윤석열이 잘못했다 해도 조국이 잘했다는 건 아니지 않느냐'는 반응을 보이게 된다. 결국 '조국 사태2'가 될 것"이라고 내다봤다.

특히 청년층이 크게 반발할 것으로도 전망했다. 그는 "2030세대는 절차적 공정성에 가장 민감하다. '조국 사태'가 그 부분을 건드린 것"이라며 "조국 전 대표가 다시 활발히 움직이면 민주당도 곤혹스러워질 수밖에 없다. 지지율에도 부담이 될 것"이라고 경고했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
