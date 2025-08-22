본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

서삼석 "농어촌 소비쿠폰 사용처 확대 환영"

호남취재본부 강성수기자

입력2025.08.22 11:29

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

행안부, 하나로마트 전면 확대 조치
사용처 121→779곳으로 6배 늘어
"소비불편 해소·지역경제 활력 기대"

서삼석 더불어민주당 의원.

서삼석 더불어민주당 의원.

AD
원본보기 아이콘

더불어민주당 서삼석 의원(전남 영암·무안·신안)은 22일 행정안전부가 발표한 '민생회복 소비쿠폰'의 농협 하나로마트 사용처 전면 확대 조치에 대해 "현장 목소리를 반영한 시의적절한 결정으로, 환영한다"고 밝혔다.


서 의원은 앞서 지난달 보도자료를 통해 "소비쿠폰이 내수 진작과 경기 회복을 목적으로 도입됐으나, 농어촌 주민들은 사용처 부족으로 오히려 소외되고 있다"고 지적한 바 있다. 당시 전체 하나로마트 2,208곳 중 121곳(5%)에서만 사용이 가능해 일부 섬 주민들은 생활필수품 구입을 위해 4시간 여객선을 타고 나가야 하는 불편을 겪고 있다는 사실을 공개하며 제도 개선을 촉구했다.

이번 행안부의 사용처 확대 결정으로 소비쿠폰이 사용 가능한 전국 농협 하나로마트가 779곳으로 늘면서 농어촌 지역 주민들이 보다 편리하게 생활필수품을 구입할 수 있는 길이 열렸다. 또 그동안 쿠폰 정책의 사각지대였던 섬과 읍·면 지역에서도 소비 활성화가 예상된다.


서 의원은 "그간 제기했던 문제들이 정부 정책에 반영된 것은 매우 뜻깊은 일이다"며 "이번 개선이 농어촌 주민생활 편의는 물론 농축산물 소비 촉진과 지역경제 회복에도 큰 도움이 되기를 바란다"고 말했다.


서 의원은 이어 "이번 조치로 첫걸음을 뗐지만, 여전히 현장에서의 실효성과 운영상 보완이 필요하다"면서 "국민 누구나 차별 없이 혜택을 누릴 수 있도록 끝까지 꼼꼼히 챙기겠다"고 덧붙였다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 회장·연예인도 당했다…계좌서 380억 빼돌린 범죄조직 총책 송환 대기업 회장·연예인도 당했다…계좌서 380억 빼돌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"살 빠지고 얼굴도 바뀌어"…'2주의 기적' 체험 가능한 놀라운 변화

강경화 vs 김현종의 엇갈린 운명

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

"李 대통령, 중국이냐 미국이냐 어느 편에 설지 정해야"…친트럼프 인사 주장

"막내딸 낳아줘서 고마워" 방송서 대리모에 감사인사 전한 여배우

폭염으로 열차 지연 0→67건 '폭증'…보상은 없었다

"미 상무부, TSMC·마이크론 지분 확보 검토 안해"

새로운 이슈 보기