법원, 티몬 회생절차 종결 결정…오아시스 체제로

"회생채권 96.5% 변제"

지난해 9월 티몬 회생 절차 개시

법원이 대규모 정산 지연 사태를 일으켰던 티몬에 대한 회생절차 종결을 결정했다. 지난해 7월 29일 기업회생절차 개시를 신청한 지 1년여만이다. 이에 따라 티몬을 인수한 새벽배송 기업 오아시스마켓의 본격 경영이 가속할 전망이다.

22일 서울회생법원 회생3부(회생법원장 정준영)는 티몬의 기업회생절차를 종결했다고 밝혔다.

재판부는 "티몬은 인가된 회생 계획에 따라 회생담보권 전부와 회생채권 중 96.5%의 변제를 완료했다"며 "티몬은 계좌 불일치 등의 사유로 변제하지 못한 금원을 별도 계좌에 예치해 관리하면서 변제할 예정"이라고 했다.

앞서 티몬은 지난해 7월 29일 "대규모 환불 사태와 거래처 이탈 등으로 자체적으로 재정 상황을 회복할 수 없다"며 법원에 기업회생절차 개시를 신청했다.

지난해 9월 10일 법원이 회생절차 개시를 결정한 이후 티몬은 빠른 매각을 통한 피해 변제를 위해 회생계획 인가 전 인수합병(M&A)을 추진하며 인수자를 물색해왔다. 티몬은 지난 3월 회생계획 인가 전 인수합병을 위한 조건부 인수예정자로 오아시스를 선정해달라고 신청했고, 법원은 오아시스를 최종 인수예정자로 결정했다.

지난 6월 회생계획안 심리 및 결의를 위한 관계인 집회에서 가결요건 미충족으로 회생계획안이 부결됐으나 이후 법원이 회생계획안을 강제인가하면서 오아시스의 인수가 최종 성사됐다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



