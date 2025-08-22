본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

법원, 티몬 회생절차 종결 결정…오아시스 체제로

염다연기자

입력2025.08.22 11:01

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"회생채권 96.5% 변제"
지난해 9월 티몬 회생 절차 개시

법원이 대규모 정산 지연 사태를 일으켰던 티몬에 대한 회생절차 종결을 결정했다. 지난해 7월 29일 기업회생절차 개시를 신청한 지 1년여만이다. 이에 따라 티몬을 인수한 새벽배송 기업 오아시스마켓의 본격 경영이 가속할 전망이다.


법원, 티몬 회생절차 종결 결정…오아시스 체제로
AD
원본보기 아이콘

22일 서울회생법원 회생3부(회생법원장 정준영)는 티몬의 기업회생절차를 종결했다고 밝혔다.

재판부는 "티몬은 인가된 회생 계획에 따라 회생담보권 전부와 회생채권 중 96.5%의 변제를 완료했다"며 "티몬은 계좌 불일치 등의 사유로 변제하지 못한 금원을 별도 계좌에 예치해 관리하면서 변제할 예정"이라고 했다.


앞서 티몬은 지난해 7월 29일 "대규모 환불 사태와 거래처 이탈 등으로 자체적으로 재정 상황을 회복할 수 없다"며 법원에 기업회생절차 개시를 신청했다.


지난해 9월 10일 법원이 회생절차 개시를 결정한 이후 티몬은 빠른 매각을 통한 피해 변제를 위해 회생계획 인가 전 인수합병(M&A)을 추진하며 인수자를 물색해왔다. 티몬은 지난 3월 회생계획 인가 전 인수합병을 위한 조건부 인수예정자로 오아시스를 선정해달라고 신청했고, 법원은 오아시스를 최종 인수예정자로 결정했다.

지난 6월 회생계획안 심리 및 결의를 위한 관계인 집회에서 가결요건 미충족으로 회생계획안이 부결됐으나 이후 법원이 회생계획안을 강제인가하면서 오아시스의 인수가 최종 성사됐다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 회장·연예인도 당했다…계좌서 380억 빼돌린 범죄조직 총책 송환 대기업 회장·연예인도 당했다…계좌서 380억 빼돌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"살 빠지고 얼굴도 바뀌어"…'2주의 기적' 체험 가능한 놀라운 변화

강경화 vs 김현종의 엇갈린 운명

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

"李 대통령, 중국이냐 미국이냐 어느 편에 설지 정해야"…친트럼프 인사 주장

"막내딸 낳아줘서 고마워" 방송서 대리모에 감사인사 전한 여배우

폭염으로 열차 지연 0→67건 '폭증'…보상은 없었다

"미 상무부, TSMC·마이크론 지분 확보 검토 안해"

새로운 이슈 보기