[폴폴뉴스]李 지지율 2주 연속 하락해 56%…'경제전망 대선 전 수준으로'

[폴폴뉴스]李 지지율 2주 연속 하락해 56%…'경제전망 대선 전 수준으로'

나주석기자

입력2025.08.22 10:39

언론사 홈 구독
갤럽 여론조사
특별사면이 2주째 부정 평가 요인
민주당 44%, 국민의힘 25% 기록

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 2주 연속 하락하며 50%대 중반으로 내려갔다. 향후 경제에 대한 기대 수준도 대선 이전 수준으로 떨어졌다.


22일 여론조사업체 한국갤럽이 공개한 여론조사(19~21일, 전국 18세 이상 1004명을 대상으로 무선전화 전화조사원 인터뷰 방식으로 조사, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률은 15.1%)에 따르면 이 대통령이 직무를 잘 수행하고 있다고 평가한 긍정평가는 56%로, 지난주 조사보다 3%포인트 하락했다. 잘못 수행하고 있다고 보는 부정평가는 5%포인트 오른 35%로 나타났다.

이재명 대통령이 21일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 8차 수석·보좌관 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 21일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 8차 수석·보좌관 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

직무 수행과 관련해 긍정 평가한 사람(561명)은 '경제·민생'(15%), '소통', '전반적으로 잘한다', '추진력·실행력·속도감'(이상 9%) 등을 이유로 꼽았다. 반대로 부정 평가한 사람(348명)은 '특별사면'(21%), '과도한 복지·민생지원금', '경제·민생'(이상 11%), '외교'(7%) 등을 이유로 제시했다. 특별사면은 2주째 부정 평가 사유로 꼽혔다.

한 달 만에 실시된 경제 전망 여론조사도 하락해 대선 전 수준으로 떨어졌다. 향후 1년간 경제 전망을 물은 결과 35%가 '좋아질 것'이라고 내다봤고, 39%는 '나빠질 것', 22%는 '비슷할 것'이라고 답했다. 앞서 대선 전인 지난 5월에는 이 조사에서 응답자의 33%가 좋아질 것이라고 답했지만, 대선 후인 6월에는 52%가 긍정적으로 전망했다. 하지만 7월 47%로 하락한 데 이어 이번 달에도 또 내림세를 보였다.


정당지지도에서는 더불어민주당 지지율이 3%포인트 올라 44%를 기록했다. 국민의힘 지지율 역시 3%포인트 올라 25%로 나타났다. 조국혁신당은 4%, 개혁신당은 3%였다.


한편 한반도 평화와 한국 경제에 있어 가장 중요한 나라로는 미국이 꼽혔다. 미국과 중국, 일본, 러시아 가운데 한반도 평화에 가장 중요한 나라로는 미국 76%, 중국 12%, 일본 3%, 러시아 1%로 조사됐다. 한국 경제와 관련해서는 미국 70%, 중국 21%, 일본 2%, 러시아 1% 순으로 중요하다고 봤다. 미국에 대한 중요도는 지난해와 비교해 더 커졌다.

여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

