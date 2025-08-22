본문 바로가기
"엔비디아, 삼성 등에 'H20 부품 생산 중단' 통보"

이승형기자

입력2025.08.22 10:43

시계아이콘00분 27초 소요
AFP연합뉴스

AFP연합뉴스

엔비디아가 중국 시장용 저사양 인공지능(AI) 반도체 'H20'의 부품 생산을 일시 중단한 것으로 전해졌다.


블룸버그통신은 21일(현지시간) 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션을 인용해 엔비디아가 삼성과 앰코테크놀로지 등 H20 부품 공급업체에 생산 중단을 지시했다고 보도했다.

소식통은 최근 중국 정부가 자국 기업을 상대로 H20 구매를 제한하라고 촉구하자 엔비디아가 해당 부품의 생산 중단을 결정했다고 전했다. 특히 중국 정부는 국가 안보 관련 업무에서 H20을 사용하지 못하도록 통제에 나선 것으로 알려졌다.


앞서 도널드 트럼프 미 행정부는 지난 4월 엔비디아가 중국 시장을 위해 성능을 낮춰 설계한 H20 칩의 수출을 금지했지만, 지난달 입장을 바꿔 수출을 허용했다. 중국이 자체 AI 칩을 개발해 칩 경쟁에서 미국을 추월할 수 있다는 것이 H20 칩 수출 재개 허용 이유다. 이후 엔비디아는 H20 판매 수익의 15%를 미국 연방 정부에 납부한다는 조건에 동의하기도 했다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
