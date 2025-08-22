대기업 회장·연예인도 당했다…계좌서 380억 빼돌린 범죄조직 총책 송환

기업인·연예인 저명인사 피해

태국 당국과 추적 끝에 송환

대기업 회장과 유명 연예인 등의 계좌 등에서 380억원을 빼앗은 해킹 범죄조직의 총책이 태국에서 붙잡혀 국내로 송환됐다. 중국 국적인 A씨(34)는 태국 등 해외에서 해킹 조직을 만들고 사회 저명인사들의 예금과 가상자산을 빼돌렸다.

법무부는 다수의 웹사이트를 해킹해 재력가 등 사회 저명인사들의 재산을 편취한 A씨를 22일 오전 5시 5분께 태국 방콕에서 인천공항으로 송환했다고 밝혔다.

A씨는 2023년 8월께부터 지난해 1월까지 이동통신사 홈페이지를 해킹하고 불법수집한 개인정보를 이용해 피해자들의 명의로 휴대전화를 개통한 뒤 피해자들의 금융계좌, 가상자산 계정에서 무단으로 예금 등 자산을 이체했다. 확인된 피해자는 유명 연예인과 대기업 회장, 벤처기업 대표 등이 포함됐다.

법무부는 서울시경찰청, 인터폴과 협력해 범죄인의 소재를 추적하다가 올 4월 범죄인이 태국에 입국했다는 첩보를 입수했다. 태국 당국에 A씨에 대해 긴급인도구속청구를 하고 태국 당국과 소통한 끝에 2주 만에 범죄인의 신병을 확보했다.





구채은 기자 faktum@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>