[포토] '졸업 축하해'

22일 서울 동대문구 한국외국어대학교에서 열린 '2025년 후기 학위수여식'에 아버지가 자녀에게 학사모를 씌워주고 있다.







