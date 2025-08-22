본문 바로가기
[특징주]달바글로벌, 글로벌 브랜드 도약…'강세'

유현석기자

입력2025.08.22 10:09

달바글로벌이 강세다. 하반기를 기점으로 글로벌 브랜드로 도약할 것이라는 증권사 분석이 영향을 끼친 것으로 풀이된다.

달바글로벌 은 22일 오전 10시8분 기준 전거래일 대비 5800원(3.24%) 오른 18만4900원에 거래됐다.


달바글로벌은 2016년 3월 설립된 기업으로 화장품 판매업에 주력하고 있다. 이너뷰티, 홈뷰티 디바이스 사업 등도 영위했다. 정지윤 NH투자증권 연구원은 "달바는 올해, 내년 업종 내 수출 모멘텀 강력한 브랜드 중 하나"라며 "2분기 해외 매출이 149% 증가하며 비중이 63%까지 상승한 점에 주목한다"고 말했다.

그는 "주요 투자 포인트는 직접판매 전략 이행과 프리미엄 브랜드로서의 가격 경쟁력, SKU 다변화 진행, 글로벌확장 초입 구간으로 올해와 내년 업종 내 해외 수출 모멘텀이 강력할 것"이라고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
