'정부용 AI' 도입 경쟁…구글, 제미나이 0.47달러에 제공

구글이 인공지능(AI) 모델 제미나이와 클라우드 서비스 제품군을 미국 연방 정부 기관에 연 0.47달러의 가격으로 제공한다. 앞서 오픈AI와 앤스로픽이 AI 모델을 1달러에 내놓은 데 이어 구글도 저가 전략으로 가세하며, 주요 기술 기업들이 정부용 AI 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있다.

구글은 21일(현지시간) 자사 공식 블로그를 통해 "'정부용 제미나이(Gemini for Government)'는 구글의 클라우드, AI 모델, 에이전트 솔루션 등을 하나로 결합해 정부 기관의 임무를 강력하게 지원할 것"이라고 밝혔다.

이에 따라 연방 정부 기관들은 0.47달러의 가격으로 구글의 AI 모델을 이용할 수 있게 된다. 이는 앞서 오픈AI가 보안 및 개인정보 보호 기능을 강화한 챗GPT 제품을 미 연방 정부에 연 1달러에 제공하겠다고 밝힌 것보다 훨씬 낮은 수준이다. 또 다른 AI 모델 '클로드'의 개발사 앤스로픽도 지난 12일 미 행정부와 입법부, 사법부에 정부용 클로드를 연 1달러에 제공하겠다고 밝힌 바 있다. 일각에서는 구글이 경쟁사보다 낮은 가격을 내세워 정부 기관의 도입을 촉진하고 해당 시장을 선점하려는 의도라는 분석이 나온다.

순다르 피차이 구글 최고경영자(CEO)는 이날 성명에서 "연방 공무원을 위한 워크스페이스 제공에 더해 '정부용 제미나이'는 정부 기관들이 중요한 임무를 수행하는 데 있어 최신 모델과 보안 클라우드 인프라 기반의 AI 기술을 이용할 수 있도록 한다"고 밝혔다. 카렌 다훗 구글 공공부문 CEO도 "이번 제품을 통해 미 정부 직원들은 선도적인 AI 솔루션을 저렴한 비용으로 사용할 것"이라며 "구글은 미국 정부의 전략적 파트너로서 혁신과 보안에 깊이 투자하고 있다"고 강조했다.

미 연방총무청(GSA)의 마이클 리가스 청장 직무대행은 "구글과의 합의와 도널드 트럼프 행정부의 AI 혁신 리더십에 힘입어 연방 기관들이 정부용 제미나이를 활용해 업무를 혁신할 수 있게 됐다"고 했다. 앞서 GSA는 이달 초 구글 제미나이, 오픈AI 챗GPT, 앤스로픽의 클로드를 정부 조달 시스템에 추가해 연방 기관들이 해당 AI 모델을 구매하고 사용할 수 있도록 했다.

그간 트럼프 행정부는 정부 기관들이 업무 과정에 AI를 활용하도록 압박해왔다. 트럼프 대통령은 지난달 AI 기술 도입 가속화를 촉구하는 'AI 액션플랜'을 공식 발표하고 연방정부 기관을 통해 미국 AI 모델의 수출 등을 촉진하는 행정명령에 서명한 바 있다.





