본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

“중앙아시아 우수 학생 적극 유치할 것”… 국립부경대, 카자흐스탄 알마티 한국교육원 학생 초청 캠퍼스 투어

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.22 08:54

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

외국인 유학생 유치 본격화

국립부경대학교 국제교류본부와 RISE사업단은 지난 21일 오후 부산 캠퍼스에서 카자흐스탄 알마티 한국교육원 소속 학생들을 초청해 캠퍼스 투어 행사를 열었다.

국립부경대가 카자흐스탄 알마티 한국교육원 학생 초청 캠퍼스 투어를 갖고 있다. 국립부경대 제공

국립부경대가 카자흐스탄 알마티 한국교육원 학생 초청 캠퍼스 투어를 갖고 있다. 국립부경대 제공

AD
원본보기 아이콘

이 행사는 알마티 한국교육원에서 수학 중인 우수 학생들에게 지역 대학 진학 정보를 제공하고 실제 교정을 둘러보는 기회를 마련한 프로그램이다. 지난 1월에 이어 두 번째로 개최됐다.


이날 행사에는 알마티 한국교육원 원장과 관계자, 학생 22명 등 총 27명이 참가했다. 참가자들은 학교 설명회와 함께 백경광장, 수상레저관, 청운관 등 주요 시설을 둘러봤다. 특히 현재 부경대에 유학 중인 카자흐스탄 학생이 직접 유학 수기를 발표하며 생생한 경험담을 전해 눈길을 끌었다.

부경대에는 올해 4월 기준 카자흐스탄 유학생 22명을 포함해 63개국 1648명의 외국인 유학생이 학·석·박사 과정, 교환학생, 연수과정, 복수학위 등 다양한 과정에 재학 중이다.


부경대 관계자는 "앞으로도 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등 중앙아시아 지역 우수 유학생 유치를 위해 적극적인 홍보 활동을 이어가겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격 "저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

건강해지려고 마라톤 뛰었는데…암 위험 높아진다고?

야구장에서 먹는 컵육회, 괜찮아요?

메타 초지능 연구소, 인재 영입 중단…"탄탄한 구조 구축 단계"

10분 안에 턱걸이 50개·팔굽혀펴기 100개…美 장관들 때아닌 챌린지 열풍

"이제 무비자로 한국 갈 수 있대"…9월부터 중국인이 몰려온다

"아 왜 또 떨어뜨려"…현대차 로봇, 사람 훼방에도 끄떡없네

새로운 이슈 보기