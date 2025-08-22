美 법무부, 파월 Fed 의장에 '모기지 사기 의혹' 쿡 이사 해임 권고

에드 마틴 사면 담당관, 파월에 서한

"너무 늦기 전에 오늘 당장 해임하라!"

미국 법무부가 21일(현지시간) 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장에게 최근 주택담보대출(모기지) 사기 의혹에 휩싸인 리사 쿡 Fed 이사 해임을 촉구했다.

블룸버그 통신에 따르면 미 법무부는 이날 파월 의장에게 보낸 서한을 통해 쿡 이사에 대한 법무부 차원의 "추가 조사가 필요하다"며 해임을 권고했다.

에드 마틴 법무부 사면 담당관은 서한에서 "이제 쿡 이사를 이사회에서 해임할 것을 권고한다"며 "너무 늦기 전에 오늘 당장 해임하라!"고 밝혔다. 그는 이어 "의혹이 드리운 상황에서 쿡 이사가 직무를 계속 수행하는 것이 적절하다고 생각하는 미국인은 아무도 없다"고 주장했다.

쿡 이사는 조지아 주택을 구입하면서 '주거용'으로 기재해 유리한 조건으로 대출을 받은 뒤 임대용으로 전환해 모기지 대출 사기 의혹을 받고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이와 관련해 전날 쿡 이사에게 사임을 요구했지만, 쿡 이사는 "사퇴 협박에 굴복하지 않겠다"고 맞섰다.

블룸버그는 익명의 소식통을 인용해 "트럼프 대통령은 쿡 이사가 자진 사임하거나 파월 장관이 그를 해임하는 것을 선호한다"고 전했다.

그러나 파월 의장은 대통령이 지명하고 상원의 인준을 받은 쿡 이사를 해임할 법적 권한이 없다. Fed 이사 해임은 대통령만 할 수 있으며, 그마저도 정당한 사유가 있을 때에만 가능하다.

미 정치권과 금융시장에서는 이번 사태를 두고 백악관이 Fed에 금리 인하를 압박하기 위한 조치로 해석하고 있다. 겉으로는 모기지 사기 의혹을 내세우고 있지만, 그 이면에는 금리 인하 요구와 함께 이를 수용하지 않는 Fed 이사를 교체하려는 의도가 깔려 있다는 것이다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



