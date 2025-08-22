본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

美 법무부, 파월 Fed 의장에 '모기지 사기 의혹' 쿡 이사 해임 권고

뉴욕=권해영특파원

입력2025.08.22 04:14

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 법무부가 21일 제롬 파월 미 연방준비제도 의장에게 최근 주택담보대출 사기 의혹에 휩싸인 리사 쿡 Fed 이사 해임을 촉구했다.

블룸버그는 익명의 소식통을 인용해 "트럼프 대통령은 쿡 이사가 자진 사임하거나 파월 장관이 그를 해임하는 것을 선호한다"고 전했다.

그러나 파월 의장은 대통령이 지명하고 상원의 인준을 받은 쿡 이사를 해임할 법적 권한이 없다.

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

에드 마틴 사면 담당관, 파월에 서한
"너무 늦기 전에 오늘 당장 해임하라!"

미국 법무부가 21일(현지시간) 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장에게 최근 주택담보대출(모기지) 사기 의혹에 휩싸인 리사 쿡 Fed 이사 해임을 촉구했다.


AP연합뉴스

AP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

블룸버그 통신에 따르면 미 법무부는 이날 파월 의장에게 보낸 서한을 통해 쿡 이사에 대한 법무부 차원의 "추가 조사가 필요하다"며 해임을 권고했다.

에드 마틴 법무부 사면 담당관은 서한에서 "이제 쿡 이사를 이사회에서 해임할 것을 권고한다"며 "너무 늦기 전에 오늘 당장 해임하라!"고 밝혔다. 그는 이어 "의혹이 드리운 상황에서 쿡 이사가 직무를 계속 수행하는 것이 적절하다고 생각하는 미국인은 아무도 없다"고 주장했다.


쿡 이사는 조지아 주택을 구입하면서 '주거용'으로 기재해 유리한 조건으로 대출을 받은 뒤 임대용으로 전환해 모기지 대출 사기 의혹을 받고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이와 관련해 전날 쿡 이사에게 사임을 요구했지만, 쿡 이사는 "사퇴 협박에 굴복하지 않겠다"고 맞섰다.


블룸버그는 익명의 소식통을 인용해 "트럼프 대통령은 쿡 이사가 자진 사임하거나 파월 장관이 그를 해임하는 것을 선호한다"고 전했다.

그러나 파월 의장은 대통령이 지명하고 상원의 인준을 받은 쿡 이사를 해임할 법적 권한이 없다. Fed 이사 해임은 대통령만 할 수 있으며, 그마저도 정당한 사유가 있을 때에만 가능하다.


미 정치권과 금융시장에서는 이번 사태를 두고 백악관이 Fed에 금리 인하를 압박하기 위한 조치로 해석하고 있다. 겉으로는 모기지 사기 의혹을 내세우고 있지만, 그 이면에는 금리 인하 요구와 함께 이를 수용하지 않는 Fed 이사를 교체하려는 의도가 깔려 있다는 것이다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격 "저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

건강해지려고 마라톤 뛰었는데…암 위험 높아진다고?

야구장에서 먹는 컵육회, 괜찮아요?

삼겹살에 소주, 아시아인에겐 '독'…"대장암 위험 높여"

"상석에 앉아 꾸짖나? 이건 굴욕이야"…백악관 공개 사진에 유럽 '발칵'

"이제 무비자로 한국 갈 수 있대"…9월부터 중국인이 몰려온다

"아 왜 또 떨어뜨려"…현대차 로봇, 사람 훼방에도 끄떡없네

새로운 이슈 보기