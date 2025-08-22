뉴욕증시, 파월 잭슨홀 연설 앞두고 하락…월마트 실적 부진도 부담

파월, 22일 오전 잭슨홀 연설

경제 전망·통화정책 발언 주목

월마트, 2분기 실적 기대 밑돌며 4%대 ↓

캔자스시티 연은 총재, 9월 금리인하 신중론

주간 신규 실업수당 청구, 두 달 만에 최고치

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 21일(현지시간) 하락세다. 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장의 잭슨홀 연설을 앞두고 관망세가 짙어지는 가운데, 대형 유통업체 월마트 실적 부진도 투자심리를 위축시키는 모습이다. 8월 여름 휴가철로 거래량이 적은 데다, 최근 랠리로 높아진 주가 부담도 시장의 경계감을 높이고 있다.

이날 뉴욕 주식시장에서 오전 10시43분 현재 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 152.11포인트(0.34%) 하락한 4만4786.2를 기록 중이다. 대형주 중심의 S&P500지수는 17.29포인트(0.27%) 내린 6378.49, 기술주 중심의 나스닥지수는 43.264포인트(0.2%) 미끄러진 2만1129.593에 거래되고 있다.

종목별로는 월마트가 4.18% 급락세다. 분기 매출은 예상을 웃돌았지만 이익이 2022년 5월 이후 처음으로 기대에 못 미치면서 매도세가 출회됐다. 이틀 연속 하락했던 기술주도 전반적으로 약세다. 애플은 0.35% 내리고 메타는 1.22%, 테슬라는 0.27% 하락 중이다. 마이크로소프트(MS)는 0.3% 오름세다.

시장은 이날부터 사흘간 열리는 잭슨홀 심포지엄에서 예정된 파월 의장의 연설을 주목하고 있다. 파월 의장이 경제 전망과 향후 금리 경로에 대한 메시지를 제시할 것으로 예상되는 가운데 9월 금리 인하를 기정사실화 하는 시장의 기대에 부합할지, 기존의 신중론을 유지할지 여부가 관건이다. 백악관의 금리 인하 압박이 거세지는 상황에서 중앙은행의 독립성을 강조할 것이란 전망도 나온다.

전날 공개된 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록은 금리 인하는 시기상조라는 위원들의 대체적 의견을 보여줬다. 의사록은 "참석자들은 인플레이션 상승 위험과 고용 하강 위험을 모두 강조했다"며 "대다수는 두 위험 중 인플레이션 상승을 더 큰 위험으로 판단했다"고 밝혔다. 다만 "일부는 고용 하방 위험을 가장 중요한 위협으로 봤다"며 내부 이견도 드러냈다.

트레이드스테이션의 데이비드 러셀 글로벌 시장 전략 수석은 "Fed는 기업들이 관세를 소비자에게 전가해 인플레이션이 가속화되는 상황을 우려한다"며 "의사록은 파월 의장이 지난 회의에서 보여 준 매파적 발언과 일치한다"고 말했다. 그는 또 "잭슨홀에서 강세론자들의 기대에 찬물을 끼얹는 일이 발생할 수도 있다"고 내다봤다.

이날 CNBC 인터뷰에 나선 제프리 슈미트 캔자스시티 연방준비은행(연은) 총재도 "지금 당장 정책금리를 조정하려면 매우 확실한 데이터가 필요하다"며 9월 금리 인하에 신중한 입장을 밝혔다. 그는 "지금부터 9월 사이 할 얘기가 많을 것"이라고 말해 8월 물가·고용 지표 등 주요 경제 데이터를 확인한 뒤 금리를 결정해야 한다는 뜻을 내비쳤다. 이어 "인플레이션의 마지막 구간이 꽤 힘든 것 같다"며 "현재 인플레이션은 2%보다 3%에 가깝고, 우리가 해야 할 일이 남아 있다"고 덧붙였다.

다만 노동시장 둔화 신호는 계속 쌓이고 있다. 미 노동부에 따르면 지난주(8월10~16일) 신규 실업수당 청구 건수는 23만5000건으로, 두 달 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 시장 예상치(22만6000건)도 9000건 상회했다. 계속 실업수당 청구 건수는 8월3~9일 기준 197만2000건으로 전망치(196만건)를 상회했고, 2021년 11월 이후 3년 9개월 만에 최고치를 기록했다.

국채 금리는 상승세다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리는 전 거래일 대비 2bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.32%, 2년 만기 미 국채 금리는 전일보다 3bp 상승한 3.78%에서 거래되고 있다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>