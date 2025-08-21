캔자스시티 연은 총재 "9월 금리인하, 확실한 데이터 필요" 신중론

제프리 슈미트 총재 CNBC 인터뷰

"인플레 마지막 1% 잡는 비용 커"

제프리 슈미트 캔자스시티 연방준비은행(연은) 총재가 21일(현지시간) "지금 당장 정책금리를 조정하려면 매우 확실한 데이터가 필요하다"며 9월 기준금리 인하에 신중한 입장을 내비쳤다.

슈미트 총재는 이날 CNBC 스쿼크 박스 인터뷰에서 "우리는 정말 좋은 위치에 있다"며 이같이 밝혔다. 이어 "9월 테이블에 둘러앉아 협력해 방법을 찾아낼 것"이라며 "하지만 지금부터 9월 사이 할 얘기가 많을 것"이라고 덧붙였다.

이는 시장이 기정사실화하는 9월 금리 인하 전망에 선을 그은 것으로, 8월 물가·고용 지표 등 주요 경제 데이터를 확인한 뒤 금리를 결정해야 한다는 뜻으로 해석된다.

그는 인플레이션을 주요 과제로 꼽았다. 슈미트 총재는 "마지막 구간이 꽤 힘든 것 같다"며 "시스템에 남이 있는 인플레이션의 마지막 1%를 잡는 데 실질적으로 크고 진짜로 존재하는 비용이 따른다"고 지적했다. 그러면서 "물가가 오를 수 있다"며 "현재 인플레이션은 2%보다 3%에 더 가깝고, 우리가 해야 할 일이 남아 있다"고 말했다.

최근 노동시장에 대해서는 "견조하다"고 평가했다.

이는 전날 공개된 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록과 궤를 같이 한다. 의사록은 "참석자들은 인플레이션 상승 위험과 고용 하강 위험을 모두 강조했고, 대다수는 인플레이션 상승을 더 큰 위험으로 판단했다"며 금리 인하는 아직 시기상조라는 데 위원들이 의견을 모았음을 보여줬다.

슈미트 총재는 도널드 트럼프 미 대통령이 허위 기재로 모기지 대출을 받았다는 의혹에 휩싸인 리사 쿡 Fed 이사 사임을 요구한 데 대해 그는 "우리는 Fed 내부 전문가로서 책임이 있다"며 "그녀가 필요한 방식대로 문제를 처리할 것으로 생각한다"고 말했다.

백악관이 Fed에 금리 인하를 압박하는 것과 관련해서는 "강철은 불 속에서 시험받는다. 그러니 대화를 나누자"며 "더 중요한 건 미국 국민들이 Fed가 어떤 곳이고 무엇을 하는지를 이해하며, 우리가 하는 일에 가치를 느끼는 것"이라고 강조했다.

한편 FOMC에서 금리 결정 투표권을 갖는 슈미트 총재의 발언은 캔자스시티 연은이 주최하는 잭슨홀 심포지엄을 하루 앞두고 나왔다. 시장은 22일 오전 예정된 제롬 파월 Fed 의장의 잭슨홀 연설에 주목하고 있다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



