'조국 사면 건의' 與강득구 "지금 모습 당혹스러워…자숙해야"

이기민기자

입력2025.08.21 21:55

출소 후 조국 행보에 "몇개월 지난 거 같아"

조국 전 의원(전 조국혁신당 대표)에 대한 8·15 광복절 사면을 공식 건의했던 강득구 더불어민주당 의원이 21일 "(조 전 의원에게 ) 조금은 더 자숙과 성찰의 시간이 필요하다. 겸허하게 때를 기다려달라"고 충고했다.


강 의원은 이날 오후 페이스북에 올린 글을 통해 "앞으로 어떤 방식으로든, 조 전 의원이 역할을 찾아가겠지만 지금의 모습은 아니다"며 "조 전 의원님 그리고 함께하는 분들께 진심으로 부탁드린다"고 밝혔다.

강 의원은 "조 전 의원이 (광복절)특별사면으로 석방된 지 이제 겨우 일주일이 지났다. 그런데 몇 개월이나 지난 것 같다"며 "조 전 의원은 석방된 이후 사회관계망서비스(SNS)를 통해 끊임없이 메시지를 내고 있다"고 지적했다.


이어 "조국혁신당에 복당하고, 당 혁신정책연구원장을 맡는다고 한다. 선거 출마와 관련한 보도까지 난무하고 있다"며 "이런 모습들이 국민들에게 개선장군처럼 보이는 것은 아닐지 걱정스럽다"고 덧붙였다.


강 의원은 또 "조 전 의원을 면회하고 누구보다도 앞장서서 사면을 건의했던 당사자로서, 지금의 모습은 당혹스럽다"며 "저는 민주주의 회복과 내란 종식의 상징이라는 시대정신 속에 사면을 얘기했다. 제가 혼란스러운데 국민들께서는 얼마나 혼란스럽겠나"라고 꼬집었다.

그러면서 "조 전 의원은 검찰 독재 권력의 희생자였고, 그의 가족은 도륙질당했다. 죗값은 너무 가혹했다"며 "그래서 특별사면과 복권이 이뤄진 것이다. 그러나 그렇다고 해서 모든 것이 정당화되는 것은 아니다"라고 꼬집었다.


그는 아울러 "적어도 지금의 모습은 아닌 것 같다. 보편적인 국민 정서에 부합하지 않는다"며 "정치의 시간은 민심이 결정한다"고 거듭 자숙과 성찰을 요청했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
