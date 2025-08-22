순천 레미콘공장 탱크 질식사고…2명 사망·1명 위중

입구 좁아 구조 지연…소방, 탱크 눕혀 3명 구출

유해가스 초과 검출…경찰·노동당국 수칙 조사

전남 순천의 한 레미콘공장에서 탱크 내부 청소 작업을 하던 임직원 3명이 산소 결핍과 가스 중독으로 추정되는 사고를 당해 2명이 숨지고 1명이 위중한 상태에 빠졌다.

21일 오후 전남 순천시 서면 순천일반산업단지 내 한 레미콘공장에서 간이탱크 청소 작업 중이던 작업자들의 질식 사고가 발생해 119구급대가 출동해 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

21일 오후 1시 29분께 순천시 서면 순천 일반산업단지 내 A 레미콘공장에서 지상 간이탱크 내부에 3명이 쓰러졌다는 신고가 119에 접수됐다. 소방 당국은 오후 1시 39분께 의식불명 상태의 작업자들을 발견했으나, 원기둥 형태의 탱크 입구가 좁아 구조에 어려움을 겪었다. 당국은 탱크를 눕힌 뒤 오후 3시 16분부터 3명 전원을 구조해 병원으로 이송했다.

이 과정에서 김 모(60) 씨는 구조 직후 위중한 상태로 치료 중이고, 나머지 2명(57·53세)은 심정지 상태로 발견돼 끝내 숨졌다. 사고 초기 외주업체 소속으로 알려졌던 이들은 구조 과정에서 해당 업체 임직원으로 확인됐다.

21일 오후 전남 순천시 한 레미콘공장에서 간이탱크 청소작업 중이던 작업자들이 의식 불명 상태에 빠지는 사고가 발생했다. 경찰과학수사대가 현장 조사하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

숨진 작업자 1명이 청소 작업 후 나오지 않자 나머지 2명이 차례로 탱크 안으로 들어갔다가 함께 사고를 당한 것으로 전해졌다. 현장 공기질 측정 결과, 이산화탄소 농도는 정상 범위(250∼400ppm)의 약 10배인 3천400ppm에 달했고, 황화수소 농도도 기준치(10ppm 미만)를 초과한 58ppm으로 확인됐다.

사고가 난 탱크는 콘크리트 혼화용 화학약품 저장 시설이다. 경찰과 고용·노동 당국은 중대재해처벌법과 산업안전보건법상 안전 수칙 준수 여부 등 정확한 경위를 조사하고 있다.

순천시는 전날 별량면 금속 구조물 공장에서 60대 노동자가 숨진 데 이어 이틀 연속 산업재해가 발생하자 지역 내 모든 사업장의 안전 관리 실태 점검에 착수했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



