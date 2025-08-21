조현, 李대통령 방일 수행 않고 방미…정상회담 돌발상황 가능성도

외교부 "새정부 첫 한미정상회담 최종 점검차 방미"

조현 외교부 장관이 한미 정상회담을 나흘 앞둔 21일 갑자기 미국으로 떠났다. 애초 23일 일본 도쿄에서 열리는 한일 정상회담에 배석할 예정이었으나 곧장 미국으로 떠나면서 돌발 상황 가능성이 발생한 것 아니냐는 관측이 나온다.

외교부에 따르면 조 장관은 이날 미국 애틀란타로 출국한다. 외교부 장관은 통상 대통령 공식 수행원으로 해외 방문을 함께 하는데 이재명 대통령의 일본·미국 순방에서 방일 일정을 수행하지 않은 것이다.

이 대통령은 오는 23일 일본 도쿄에서 이시바 시게루 일본 총리와의 한일 정상회담, 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 한미 정상회담을 갖는다.

조 장관의 조기 방미는 우리 측 제안에 따라 전날 결정돼 출국할 때 직항편을 이용하지 못할 정도로 촉박하게 이뤄진 것으로 알려졌다. 워싱턴 DC에서 누구를 만날 지도 조율이 완료되지 않았고, 북미국장 등 소수만 조 장관을 수행하는 것으로 전해졌다. 다만 그는 워싱턴DC에서 외교 파트너인 마코 루비오 미 국무장관 등과 만날 것으로 예상된다.

이번 정상 방미가 한미 양국 신정부 출범 후 첫 번째 정상회담이라는 무게감을 감안했을 때 조 장관이 사전에 가서 준비 상황을 점검하고 현장에서 미국 측 인사와 최종 점검하려는 의미라는 게 외교부의 설명이다.

그러나 외교부 장관이 예정된 한일 정상회담까지 건너뛰고 미국으로 향한 건 대단히 이례적인 점인 것을 고려할 때 한미 정상회담을 앞두고 급하게 미국과 대면 협의해야 할 사정이 생긴 것 아니냐는 관측도 나온다.

한미 정상회담 결과물과 내용을 사전 조율하는 실무자급에서 해결하기 어려운 문제가 생겨 조 장관이 직접 조기 방미를 선택했을 수 있다는 취지다.

한미 정상회담 의제로는 미국이 제기해온 동맹 현대화, 주한미군 전략적 유연성 확대, 동맹의 기여 강화, 관세 협상 등 통상 사안이 꼽혀왔고 한국은 한미 원자력협정 개정 등을 추진하는 상황이다.

중국 견제에 초점을 맞춘 미국이 원하는 대중 견제 동참 수위가 한국의 예상보다 높았거나, 한국이 내건 원자력협정 개정 방향에 대한 미국의 의구심 등이 작용했을 수 있다는 관측이 나온다.





