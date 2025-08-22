8월 1~20일 수출 7.6% ↑…대미 수출 2.7% ↓ [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①관세청 수출입 현황 발표…무역수지 8억 달러 흑자

②총여신은 그대로인데 무수익여신만 늘어…'역대급' 증가세

③은행권 PEF 출자 크게 줄어…"국내 PEF 역차별 막아야"

○뉴욕증시 파월 잭슨홀 연설 경계감에 일제 하락

○Fed 위원들 금리 인하 신중론 잇달아

○"지금 완화 지지 안 해" "확실한 데이터 필요"

■ 반도체·車 호조에 이달 20일까지 수출 7.6％↑…'관세 여파' 대미 수출은 2.7%↓ ○관세청, 8월 1~20일 수출입동향

○반도체 29.5%↑·승용차 21.7%↑

○美관세 50% 철강 수출은 4.5% 줄어

■ '밀리고 또 밀리다' 파산…이자도 못 받는 깡통대출 11조원으로 '껑충' ○올해 6월 14개 은행 기준 11조원 넘어

○지방은행뿐 아니라 4대 은행도 급격히 늘어

○대출 연체하다 폐업과 파산 이르러

■ '토종'만 피해보는 제도…설자리 없는 중·소형 PEF ○RWA 족쇄에 은행 PEF 출자 제동

○대형 GP에 돈 쏠리는 양극화 심화

○규제 더해지면 외국계 PEF 경쟁력만 강화

그래픽 뉴스 : "길은 뚫었지만 집엔 못 갔다" 한국도로공사, 6년간 산재로 36명 '장례식'

○민간보다 더 위험한 공공발주 현장

○6년간 산재 사망자 36명, 올해만 벌써 6명

○"발주자도 책임, 처벌 명확히" 건설안전특별법 예고

the Chart : 7월 폭염에 생산자물가 뛰었다 "시금치 172%·배추 52% 폭등"

○농림수산품 5.6%↑…1년11개월來 최대

○소고기·돼지고기 전월比 각 6.5%·4.2%↑

○유가·환율 등 대외 여건 엇갈려 지켜봐야

오늘 핵심 일정

○국내

○해외

02:00 미국 30년물 TIPS 국채 입찰

08:30 일본 전국 소비자물가지수 (YoY) (7월)

15:00 독일 GDP (QoQ) (2분기)

21:30 캐나다 소매판매 (MoM) (6월)

23:00 미국 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 25℃( 0 ℃ ) ｜최고기온 : 32℃( 0℃)

○강수확률 오전 30%｜오후 20%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

