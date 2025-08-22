본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

8월 1~20일 수출 7.6% ↑…대미 수출 2.7% ↓ [3분 브리프]

입력2025.08.22 08:00

시계아이콘00분 42초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[한 눈에 읽기]
①관세청 수출입 현황 발표…무역수지 8억 달러 흑자
②총여신은 그대로인데 무수익여신만 늘어…'역대급' 증가세
③은행권 PEF 출자 크게 줄어…"국내 PEF 역차별 막아야"

MARKET INDEX : Year to date
8월 1~20일 수출 7.6% ↑…대미 수출 2.7% ↓ [3분 브리프]
AD
원본보기 아이콘

○뉴욕증시 파월 잭슨홀 연설 경계감에 일제 하락
○Fed 위원들 금리 인하 신중론 잇달아
○"지금 완화 지지 안 해" "확실한 데이터 필요"

Top3 NEWS
■ 반도체·車 호조에 이달 20일까지 수출 7.6％↑…'관세 여파' 대미 수출은 2.7%↓
○관세청, 8월 1~20일 수출입동향
○반도체 29.5%↑·승용차 21.7%↑
○美관세 50% 철강 수출은 4.5% 줄어
■ '밀리고 또 밀리다' 파산…이자도 못 받는 깡통대출 11조원으로 '껑충'
○올해 6월 14개 은행 기준 11조원 넘어
○지방은행뿐 아니라 4대 은행도 급격히 늘어
○대출 연체하다 폐업과 파산 이르러
■ '토종'만 피해보는 제도…설자리 없는 중·소형 PEF
○RWA 족쇄에 은행 PEF 출자 제동
○대형 GP에 돈 쏠리는 양극화 심화
○규제 더해지면 외국계 PEF 경쟁력만 강화
그래픽 뉴스 : "길은 뚫었지만 집엔 못 갔다" 한국도로공사, 6년간 산재로 36명 '장례식'
8월 1~20일 수출 7.6% ↑…대미 수출 2.7% ↓ [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○민간보다 더 위험한 공공발주 현장
○6년간 산재 사망자 36명, 올해만 벌써 6명
○"발주자도 책임, 처벌 명확히" 건설안전특별법 예고

the Chart : 7월 폭염에 생산자물가 뛰었다 "시금치 172%·배추 52% 폭등"
8월 1~20일 수출 7.6% ↑…대미 수출 2.7% ↓ [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○농림수산품 5.6%↑…1년11개월來 최대
○소고기·돼지고기 전월比 각 6.5%·4.2%↑
○유가·환율 등 대외 여건 엇갈려 지켜봐야

오늘 핵심 일정

국내



해외

02:00 미국 30년물 TIPS 국채 입찰

08:30 일본 전국 소비자물가지수 (YoY) (7월)

15:00 독일 GDP (QoQ) (2분기)

21:30 캐나다 소매판매 (MoM) (6월)

23:00 미국 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 25℃(0) ｜최고기온 : 32℃(0℃)
○강수확률 오전 30%｜오후 20%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
8월 1~20일 수출 7.6% ↑…대미 수출 2.7% ↓ [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격 "저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

건강해지려고 마라톤 뛰었는데…암 위험 높아진다고?

야구장에서 먹는 컵육회, 괜찮아요?

메타 초지능 연구소, 인재 영입 중단…"탄탄한 구조 구축 단계"

10분 안에 턱걸이 50개·팔굽혀펴기 100개…美 장관들 때아닌 챌린지 열풍

"이제 무비자로 한국 갈 수 있대"…9월부터 중국인이 몰려온다

"아 왜 또 떨어뜨려"…현대차 로봇, 사람 훼방에도 끄떡없네

새로운 이슈 보기