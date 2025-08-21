삼겹살에 소주, 아시아인에겐 '독'…"대장암 위험 높여"

아시아 5개국 82편 연구 논문 분석

육류 섭취 높으면 대장암 발생 위험 18%↑

소주 3잔만 섭취해도 발병 위험 64%↑

아시아인의 서구식 식습관이 대장암 발생 위험을 높인다는 연구 결과가 나왔다.

21일 국제학술지 '암 원인과 관리'(Cancer Causes & Control) 최신호에 발표된 연구 결과에 따르면 강대희 서울의대 예방의학교실 교수와 신상아 중앙대 식품영양학과 교수 공동 연구팀은 아시아인의 식습관과 대장암 발생 사이의 연관성을 분석한 결과, 서구형 식습관이 대장암 위험을 높인다고 밝혔다.

연구팀은 아시아 5개국(한국, 일본, 중국, 대만, 싱가포르)에서 특정 집단의 질병 양상을 추적 관찰하는 방식으로 이뤄진 82편의 대규모 역학(코호트) 연구 논문을 종합 분석했다.

대장암, 유방암, 전립선암…대표적 서구형 질환

의학계에서 질병을 분류할 사용하는 '서구형 질환'(Western disease)은 전통적으로 미국과 유럽 등지에서 흔히 발생하던 만성질환을 가리킨다. 대표적인 서구형 암으로는 대장암, 유방암, 전립선암 등이 있다. 이들 암은 고지방·고칼로리 식사, 육류 중심 식습관, 운동 부족, 비만, 흡연, 음주 등 서구식 생활 방식과 밀접한 관련이 있는 것으로 알려졌다.

반면 아시아인의 전통적인 식습관의 경우 콩류와 채소를 많이 섭취한다는 특징이 있다. 육류 섭취량은 서구의 7분의 1 수준에 불과하다.

하지만 최근 한국을 포함한 아시아에서도 이들 암 발생이 급증하면서 서구형 질환 구분이 점점 흐려지고 있다. 일부 연구에서는 아시아에서 증가 속도가 서구보다 더 빠르다는 분석도 나오는 상황이다.

가장 대표적인 사례로는 대장암이 꼽힌다. 한국을 포함한 아시아 지역에서 최근 수십 년간 대장암 발생률이 2~4배 이상 급증했으며, 이는 식생활의 서구화와 밀접한 연관이 있다는 것이 의학계의 일반적인 견해다.

고기·술…아시아인에게 '독'

이번 연구에서는 이같은 연관성을 뒷받침하는 코호트 연구 결과가 제시됐다. 연구에 따르면 고기, 가공육, 술은 아시아인에게 대장암 발생 위험을 높이는 확실한 요인으로 지목됐다.

고기별로는 총 육류 섭취가 많을수록 대장암 발생 위험이 18% 증가했다. 소시지·햄 등의 가공육 섭취는 단독으로 18% 높은 위험과 연관됐다. 닭과 칠면조 등 흰 고기의 경우 전체 대장암 위험과 뚜렷한 관련이 없었지만, 직장암(대변이 형성되는 최종 구간인 직장에 생기는 암)에 한해 발생 위험을 40% 높일 가능성이 있는 것으로 나타났다.

특히 알코올은 가장 위험한 대장암 요인이었다. 이번 연구에서는 하루 30g 이상 음주 시 대장암 발병 위험이 평균 64% 증가하는 것으로 추산됐다. 알코올 30g은 대략 맥주 500㎖ 이상, 소주 3잔 정도의 양이다.

반대로, 칼슘을 충분히 섭취한 그룹은 대장암 위험이 약 7% 감소하는 경향을 보였다. 채소·과일·통곡물·저지방 단백질 위주의 건강한 식단은 결장암(소장에서 내려온 음식물 찌꺼기 중 수분과 전해질을 흡수해 대변을 만드는 결장에 생기는 암) 위험을 15% 낮추는 것으로 나타났다. 칼슘은 주로 우유와 유제품, 멸치처럼 뼈째 먹는 생선을 통해 섭취할 수 있다.

연구팀은 칼슘이 장내 발암물질 작용을 줄이고 건강한 식단은 식이섬유와 항산화 성분 등으로 대장암 위험을 낮춘다고 설명하며, 술과 가공육을 줄이는 것이 예방의 핵심이라고 밝혔다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



