순천 레미콘공장 간이탱크 청소작업자 3명 의식불명(종합)

소방, 탱크 해체하며 구조 작업 진행

외주업체 소속…경찰·소방 경위 조사

전남 순천의 한 레미콘공장에서 간이탱크 내부를 청소하던 작업자 3명이 의식불명 상태에 빠져 소방 당국이 구조 작업을 벌이고 있다.

21일 오후 1시 29분께 순천시 서면 순천 일반산업단지 내 A 레미콘공장에서 지상 간이탱크 청소 작업자 3명이 연락이 두절됐다는 신고가 119 상황실에 접수됐다.

소방 당국은 다수 사상자 발생 가능성을 염두에 두고 수색에 나섰으며, 오후 1시 39분께 탱크 내부에서 의식불명 상태의 작업자 3명을 발견했다. 현재 탱크를 해체하는 방식으로 구조 작업을 진행 중이다.

사고가 난 탱크는 콘크리트 혼화에 쓰이는 화학약품 저장 용도로 사용됐으며, 작업자들은 외주업체 소속인 것으로 전해졌다.

경찰과 소방 당국은 구조에 집중한 뒤 정확한 사고 경위를 조사할 계획이다.





