민주당 충청권 국회의원, 현장시찰·간담회 첫 일정은 '세종'

더불어민주당 충청·대전·세종 국회의원 모임인 충대세포럼이 20일 세종을 찾아 '충청권 현장 시찰 및 현안 간담회 투어'의 첫 일정으로 세종을 찾았다.

21일 강준현(세종을) 국회의원실에 따르면 이 일정은 '지방이 살아야 국가가 산다, 충청권을 국가 균형성장의 중심으로'라는 주제로 20일 진행됐으며, 의원들은 지방시대위원회와 함께 국회 세종의사당 부지를 방문해 행정중심복합도시건설청으로부터 진행 경과를 보고받았다.

충대세포럼 사무총장을 맡고 있는 강준현 의원은 "참여정부 시절부터 수도권 집중을 완화하고 지방 경쟁력을 강화하기 위한 국가균형발전 정책을 추진해왔으나, 여전히 수도권 과밀과 지방소멸이라는 구조적 문제가 해소되지 못했다"며 "이재명 정부 출범 이후 대통령실과 국회 이전 공약 등 국가 균형성장을 위한 전방위적 노력이 이어지고 있다. 수도권 일극 체제를 넘어 5극 3특 행정수도 완성은 지방시대를 여는 핵심 기조이며, 충청권은 그 중심축이 될 것"이라고 강조했다.

이어 "충청권 메가시티 조성, 대전·충남 통합, 대통령실 이전, 국회의사당 완전 이전 등 주요 현안을 논의하고 지방 주도의 국가 균형성장을 선도적으로 추진할 방안을 모색하기 위해 이번 일정을 마련했다"고 설명했다.

국회 세종의사당 부지 시찰을 마친 뒤 지방시대위원회 대회의실에서 간담회가 열렸다. 김경수 지방시대 위원장은 "5극 3특 균형성장 정책은 국가적 위기를 극복하기 위한 근본적인 대전환 전략이자 대한민국의 생존전략"이라며 "충청권 행정수도 완성과 대통령 세종집무실 임기 내 건립, 충청 메가시티 조성 등이 국정과제로 포함됐다"고 말했다 "그는 "행정수도 완성은 지방시대위원회의 핵심 과제 중 하나로, 이미 행정수도완성추진특별위원회를 발족해 본격적인 추진에 나섰다"며 "내년도 예산 확보와 정기국회에서의 법·제도 개선 논의가 중요하다. 균형성장을 위한 법과 재정적 지원에 국회의 적극적인 협조를 부탁드린다"고 당부했다.

이날 간담회를 추진한 충대세포럼은 ▲박범계 ▲강준현 ▲송재봉 ▲이재관 ▲문진석 ▲박수현 ▲박용갑 ▲박정현 ▲백승아 ▲복기왕 ▲어기구 ▲이강일 ▲이광희 ▲이연희 ▲이정문 ▲임호선 ▲장종태 ▲장철민 ▲조승래 ▲황명선 ▲황정아 등 충청권 국회의원들이 참여하고 있다 .





